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    Аршавин: Возможно, «Реал Сосьедаду» придется отдать Захаряна в аренду

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах Арсена Захаряна пробиться в основной состав «Реал Сосьедада».

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Пока настолько сбалансированно играет "Сосьедад", они в прошлом году этим же костяком добились такого хорошего результата. Пока Захаряну точно будет сложно.

    Может быть, через сезон "Реал Сосьедад", если не продаст своих лидеров, придется отдать Захаряна в аренду. Если продадут, то Арсен может занять чье‑то место», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо» за 12 миллионов евро. В первых трех матчах за испанский клуб российский футболист не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 35 минут.

    Напомним, Захарян пропустил несколько матчей из-за коронавируса.

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