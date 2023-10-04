Аршавин: Возможно, «Реал Сосьедаду» придется отдать Захаряна в аренду

Бывший футболист сборной Россиивысказался о шансахпробиться в основной состав

«Пока настолько сбалансированно играет "Сосьедад", они в прошлом году этим же костяком добились такого хорошего результата. Пока Захаряну точно будет сложно.

Может быть, через сезон "Реал Сосьедад", если не продаст своих лидеров, придется отдать Захаряна в аренду. Если продадут, то Арсен может занять чье‑то место», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо» за 12 миллионов евро. В первых трех матчах за испанский клуб российский футболист не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 35 минут.

Напомним, Захарян пропустил несколько матчей из-за коронавируса.