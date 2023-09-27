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    Колыванов: Вполне возможно, что через пару лет Захарян перейдет в топ-клуб

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    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о перспективах Арсена Захаряна заиграть в «Реал Сосьедаде».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Не сказал бы, что Арсен в последний год блистал. Начало у него было очень хорошим. Все надеялись, что он еще больше раскроется.

    Его рассматривали многие клубы, и вот он уехал в Испанию. Захарян умеет отдать пас и забить. Но чтобы стать большим игроком, нужно постоянно работать над собой и своими ошибками.

    Испанский чемпионат не такой, как в Англии или Италии. Он более мягкий и техничный. Арсен попал в хорошую и играющую команду. Вполне возможно, что через пару лет заявит о себе громогласно и перейдёт в более топовый клуб», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

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    Напомним, ранее стало известно, что Захарян сможет принять участие в матче чемпионата Испании против «Валенсии».

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