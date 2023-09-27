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    Пропустит ли «Валенсия» вперед «Реал Сосьедад»?

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Примера, 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Реал Сосьедад»
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    «Валенсия» занимает 5-е место
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 22:30 мск. «Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Сентября 2023 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 22:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Валенсия»

    «Валенсия» прошлый сезон провела просто отвратительно и вполне могла вылететь с Сегунду. Она финишировала вблизи зоны вылета, опередив ее всего на два балла.

    В межсезонье «летучие мыши» смотрелись весьма неплохо и смогли выиграть первые четыре спарринга. И только в последней контрольной встрече они проиграли «Астон Вилле» 1:2.

    Коэффициенты матча Валенсия — Реал Сосьедад

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  • 2.703.202.85Бонус$9500
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    Новый чемпионат левантийцы начали неплохо, выиграв три поединка из шести при одной ничьей, благодаря чему занимают пятое место с отставанием от зоны Лиги чемпионов в три балла.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях, так что у него не лучшие шансы выиграть.

    «Реал Сосьедад»

    Команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Реал Сосьедад» добыл всего девять очков и занимает седьмое место в таблице.

    «Доностьяррас» должны вернуться в привычную гонку за высокие места. Да и с атакой не все так печально: 12 голов в шести матчах.

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    • На прошлой неделе баски неплохо стартовали в Лиге чемпионов. Команда расписала мировую с миланским «Интером» (1:1) в первом туре группового раунда.

    В семи последних поединках коллектив одержал две победы при четырех ничьих и одном поражении, так что гостям также будет непросто выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Валенсия», коэффициент на победу которой равен 2,58. Успех «Реал Сосьедада» оценивается в 2,95, ничья — в 3,19.

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    В четырех последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,41, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. Пропустит ли «Валенсия» вперед «Реал Сосьедад»?
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