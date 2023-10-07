«Севилья» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 октября, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Команда начала чемпионат крайне неудачно. «Севилья» сейчас пребывает в нижней части турнирной таблицы, на 15-й позиции, хотя и сыграла на матч меньше.

Андалузцам сложновато даются победы. Пока команда выиграла только дважды — у дебютанта лиги «Лас-Пальмаса» (1:0) и на сегодня главного аутсайдера «Альмерии» (5:1).

Коэффициенты матча Севилья — Райо Вальекано 1X2Новым игрокам 1.853.704.40Бонус$9500

Также команда провела не столь успешно старт в Лиге чемпионов. «Рохибланкос» не сумели в домашних стенах одолеть французский «Ланс» (1:1) и на выезде — нидерландский ПСВ (2:2).

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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при двух победах и трех ничьих, так что хозяева имеют неплохие шансы хотя бы не проиграть.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» отлично начал новый сезон в Примере. Клуб набрал 12 очков в восьми встречах и лишь на два пункта уступает зоне еврокубков.

Фанаты «Пчел» не забыли недавнее поражение команды от «Атлетико». Команда на своем поле пропустила семь голов и не забила ни одного.

В своем последнем матче клуб потерял очки, хотя соперник был не из сложных и игра прошла на своем поле. В ней балеарские гости, которые борются за выживание, увезли ничью 0:0.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков при трех ничьих в последних из них, так что у гостей хорошие шансы как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,88. Успех «Райо Вальекано» оценивается в 4,29, ничья — в 3,65.

В пяти последних матчах гости не уступали своим соперникам.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» не проиграет за 1,97.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,65, поскольку в трех последних матчах гости и в трех из пяти последних поединках хозяева довольствовались мировой.