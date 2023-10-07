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    Прервет ли «Севилья» беспроигрышую серию «Райо»?

    «Севилья» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Примера, 7 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Райо Вальекано»
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    «Райо» не проигрывает пять матчей кряду
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 октября, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Октября 2023 года
    Севилья
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    «Севилья»

    Команда начала чемпионат крайне неудачно. «Севилья» сейчас пребывает в нижней части турнирной таблицы, на 15-й позиции, хотя и сыграла на матч меньше.

    Андалузцам сложновато даются победы. Пока команда выиграла только дважды — у дебютанта лиги «Лас-Пальмаса» (1:0) и на сегодня главного аутсайдера «Альмерии» (5:1).

    Коэффициенты матча Севилья — Райо Вальекано

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    Также команда провела не столь успешно старт в Лиге чемпионов. «Рохибланкос» не сумели в домашних стенах одолеть французский «Ланс» (1:1) и на выезде — нидерландский ПСВ (2:2).

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    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при двух победах и трех ничьих, так что хозяева имеют неплохие шансы хотя бы не проиграть.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» отлично начал новый сезон в Примере. Клуб набрал 12 очков в восьми встречах и лишь на два пункта уступает зоне еврокубков.

    Фанаты «Пчел» не забыли недавнее поражение команды от «Атлетико». Команда на своем поле пропустила семь голов и не забила ни одного.

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  • 03/10/2023

    • В своем последнем матче клуб потерял очки, хотя соперник был не из сложных и игра прошла на своем поле. В ней балеарские гости, которые борются за выживание, увезли ничью 0:0.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков при трех ничьих в последних из них, так что у гостей хорошие шансы как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,88. Успех «Райо Вальекано» оценивается в 4,29, ничья — в 3,65.

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    В пяти последних матчах гости не уступали своим соперникам.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» не проиграет за 1,97.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,65, поскольку в трех последних матчах гости и в трех из пяти последних поединках хозяева довольствовались мировой.

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    «Севилья» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Севилья» беспроигрышую серию «Райо»?
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