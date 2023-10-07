«Балтика» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 7-го октября, начало — в 16:30 мск. «Балтика» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

После 10-и туров команда занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ. Пока что боссы «Балтики» не поднимают панику, как это случилось в «Факеле» или «Ахмате», заявляя, что команде необходимо привыкнуть к новому уровню чемпионата.

«Балтика» отстает от спасительной 12-й позиции лишь на 3 балла, а это значит, что точно не все потеряно. У подопечных Сергея Игнашевича есть проблемы с результативностью, команда забила всего 9 голов за 10 встреч.

В последних 2-х турах Премьер-лиги у «Балтики» одна победа над «Ахматом» и поражение от ЦСКА. Оба матча закончились с одинаковым счетом 1:0. Стоит отметить, что в последнее время у «Балтики» налаживаются дела в обороне.

Все прогнозы на РПЛ

В предстоящем матче калининградцы сыграют с «Оренбургом», который намерен подниматься вверх по турнирной таблице, команда сейчас точно на ходу. Сможет ли «Балтика» усмерить пыл соперника? Родные стены должны помочь команде.

«Оренбург»

Эта команда одна из тех, кому смена тренера точно пошла на пользу. После череды поражений «Оренбург» продолжает радовать своих фанатов победами, и в предстоящем матче команда может развить успех.

Новый главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия нашел ключи к тому, чтобы раскрыть игроков. После увольнения Ярошика команда за 8 матчей проиграла только «Пари НН» (1:3), выиграла 6 раз и однажды сыграла вничью.

Стоит отметить, что в последнем туре РПЛ «Оренбург» уверенно обыграл грозный «Зенит» со счетом 3:1. Уже на 2-й минуте команда Деограсии пропустила, но потом «сине-бело-голубые» были растоптаны. В 1-м тайме у «Оренбурга» залетало все.

У команды есть несколько игроков, которые стабильно приносят результат. 2 футболиста «Оренбурга» входят в топ-20 бомбардиров лиги. Дмитрий Воробьев и Матиас Перес забили по 3 гола в нынешнем сезоне РПЛ.

В предстоящем матче против «Балтики» «Оренбургу» будет не так просто. Хозяева будут упираться до последнего, но команда Деограсии слишком хороша в последнее время.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 2.17.

На викторию «Оренбурга» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.65.

«Оренбург» поймал свою игру и не намерен отпускать, но у «Балтики» есть свои планы. Несмотря на это, можно предположить, что команда Давида Деограсии сможет добыть победу.

Наш прогноз — Победа «Оренбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.35. Еще вариант для ставки — индивидуальный тотал «Оренбурга» 0.5 больше в 1-м тайме за 2.25.