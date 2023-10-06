«Аль-Иттихад» сыграет на своем поле с «Аль-Ахли» в рамках 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 6 октября, начало — в 21:00 мск. «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Иттихад»

Эта команда выдала довольно продуктивный старт в чемпионате. «Аль-Иттихад» занимает 2 место в турнирной таблице.

Отставание от лидера составляет всего один пункт. Да и оборона команды дала результативный сбой всего лишь 5 раз.

В предыдущем туре чемпионата «Аль-Иттихад» потерял два очка. На выезде команда не смогла одолеть «Аль-Фейху» (0:0).

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А вот до того «Аль-Иттихад» прошел в 1/8 финала Кубка Короля. В серии пенальти был обыгран «Аль-Холуд».

«Аль-Иттихад» наверняка будет активно атаковать. Родные трибуны явно погонят команду вперед с первых минут встречи.

«Аль-Ахли»

Эта команда начала чемпионат не лучшим образом. «Аль-Ахли» сейчас пребывает на 6 строчке турнирной таблицы, набрав всего 16 очков.

А вот с надежностью тылов дела у команды обстоят плохо. В 8 матчах чемпионата пропущено уже 13 мячей.

Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Аль-Ахли» в родных стенах не смог переиграть «Аль-Иттифак» (0:0).

Зато в Кубке Короля команде удалось выйти в 1/8 финала. Дубль Фираса Альбиракана помог переиграть «Аль-Аин» (3:2).

Наверняка «Аль-Ахли» постарается зацепиться за очки. Вот только пресловутые проблемы в обороне пока далеки от решения.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.71.

На викторию «Аль-Ахли» дают — 4.13, ничья оценена — в 4.05.

Хозяева имеют отличный подбор игроков , и наверняка максимально активно сыграют в атаке с первых минут встречи.

Наш прогноз — Победа «Аль-Иттихада» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.51.