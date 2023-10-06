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    «Аль-Иттихад» начинает и выигрывает

    «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 6 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»
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    Карим Бензема
    «Аль-Иттихад» сыграет на своем поле с «Аль-Ахли» в рамках 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 6 октября, начало — в 21:00 мск. «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 06 Октября 2023 года
    Аль-Иттихад
  • Джидда
    •  Аль-Иттихад 21:00 Аль-Ахли Аль-Ахли
  • Джидда
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    «Аль-Иттихад»

    Эта команда выдала довольно продуктивный старт в чемпионате. «Аль-Иттихад» занимает 2 место в турнирной таблице.

    Отставание от лидера составляет всего один пункт. Да и оборона команды дала результативный сбой всего лишь 5 раз.

    В предыдущем туре чемпионата «Аль-Иттихад» потерял два очка. На выезде команда не смогла одолеть «Аль-Фейху» (0:0).

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    А вот до того «Аль-Иттихад» прошел в 1/8 финала Кубка Короля. В серии пенальти был обыгран «Аль-Холуд».

    «Аль-Иттихад» наверняка будет активно атаковать. Родные трибуны явно погонят команду вперед с первых минут встречи.

    «Аль-Ахли»

    Эта команда начала чемпионат не лучшим образом. «Аль-Ахли» сейчас пребывает на 6 строчке турнирной таблицы, набрав всего 16 очков.

    А вот с надежностью тылов дела у команды обстоят плохо. В 8 матчах чемпионата пропущено уже 13 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Аль-Ахли» в родных стенах не смог переиграть «Аль-Иттифак» (0:0).

    Зато в Кубке Короля команде удалось выйти в 1/8 финала. Дубль Фираса Альбиракана помог переиграть «Аль-Аин» (3:2).

    Наверняка «Аль-Ахли» постарается зацепиться за очки. Вот только пресловутые проблемы в обороне пока далеки от решения.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Аль-Ахли» дают — 4.13, ничья оценена — в 4.05.

    Хозяева имеют отличный подбор игроков, и наверняка максимально активно сыграют в атаке с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Иттихада» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.51.

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    «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Иттихад» начинает и выигрывает
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