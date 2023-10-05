В четверг, 5 октября «Балкани» из Косово на своём поле примет «Динамо» из Загреба. Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете С. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Балкани» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балкани»

Первый тур группового этапа Лиги конференций для «Балкани» завершился со знаком минус. Команда из Косово проиграла на выезде чешской «Виктории» (0:1). На данный момент «Балкани» занимает в квартете А третье место без набранных очков.

В 8-м туре чемпионата Косов — ФК «Балкани» преиграли команду «Лапи» (2:1). Следующий матч на внутренней арене игроки «Балкани» проведут против клуба «Приштина». Встра состоится 8 октября.

Все прогнозы на Лигу конференций

В турнирной таблице чемпионата Косово «Балкани» идет на первом месте. В активе команды были набранны 19 очков.

В 9-м туре чемпионата сыграет против команды «Приштина» — игра состоится 8 октября в 16:00.

«Динамо» Загреб

Загребское «Динамо» в стартовой игре турнира добилась крупной, а в тоже время уверенной победы над командой «Астана» (5:1).

В составе хорватского чемпиона дублем отметился Бруно Петкович. А еще по голу забили Марко Булат, Антонио Марин и Тибор Халилович.

В чемпионате Хорватии «Динамо» занимает третье место. После 8 матчей действующий победитель набрал 16 очков. Это на две меньше, чем у лидера «Хайдука». К тому же у загребскго клуба есть игра в запасе.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Балкани» можно поставить за 4.28, ничью оценивают в 4.05. А на победу «Динамо» Загреб — 1.73.

Прогноз: Матч в котором, можно ожидать много голов. Чемпион Хорватии много забивает и чаще всего побеждает.

Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.96.

Альтернативный прогноз: Чемпион Хорватии — фаворит пары, это уже показали последние матчи с участием «Балкани» и загребского «Динамо».

Альтернативная ставка: Фора «Динамо» Загреб (-1) с коэффициентом 2.23.