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    Возглавит ли загребский клуб квартет С?

    «Балкани» — «Динамо» Загреб. Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет С, 5 октября 2023 года

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    «Динамо» Загреб — «Астана». 1-й тур Лиги конференций 2023/2024
    В четверг, 5 октября «Балкани» из Косово на своём поле примет «Динамо» из Загреба. Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете С. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Балкани» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 05 Октября 2023 года
    Балкани
  • Сува-Река
    •  Балкани 19:45 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    «Балкани»

    Первый тур группового этапа Лиги конференций для «Балкани» завершился со знаком минус. Команда из Косово проиграла на выезде чешской «Виктории» (0:1). На данный момент «Балкани» занимает в квартете А третье место без набранных очков.

    В 8-м туре чемпионата Косов — ФК «Балкани» преиграли команду «Лапи» (2:1). Следующий матч на внутренней арене игроки «Балкани» проведут против клуба «Приштина». Встра состоится 8 октября.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В турнирной таблице чемпионата Косово «Балкани» идет на первом месте. В активе команды были набранны 19 очков.

    В 9-м туре чемпионата сыграет против команды «Приштина» — игра состоится 8 октября в 16:00.

    «Динамо» Загреб

    Загребское «Динамо» в стартовой игре турнира добилась крупной, а в тоже время уверенной победы над командой «Астана» (5:1).

    В составе хорватского чемпиона дублем отметился Бруно Петкович. А еще по голу забили Марко Булат, Антонио Марин и Тибор Халилович.

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  • Вчера

    • В чемпионате Хорватии «Динамо» занимает третье место. После 8 матчей действующий победитель набрал 16 очков. Это на две меньше, чем у лидера «Хайдука». К тому же у загребскго клуба есть игра в запасе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Балкани» можно поставить за 4.28, ничью оценивают в 4.05. А на победу «Динамо» Загреб — 1.73.

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    Прогноз: Матч в котором, можно ожидать много голов. Чемпион Хорватии много забивает и чаще всего побеждает.

    Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.96.

    Альтернативный прогноз: Чемпион Хорватии — фаворит пары, это уже показали последние матчи с участием «Балкани» и загребского «Динамо».

    Альтернативная ставка: Фора «Динамо» Загреб (-1) с коэффициентом 2.23.

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    «Балкани» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Возглавит ли загребский клуб квартет С?
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