«Балкани»
Первый тур группового этапа Лиги конференций для «Балкани» завершился со знаком минус. Команда из Косово проиграла на выезде чешской «Виктории» (0:1). На данный момент «Балкани» занимает в квартете А третье место без набранных очков.
В 8-м туре чемпионата Косов — ФК «Балкани» преиграли команду «Лапи» (2:1). Следующий матч на внутренней арене игроки «Балкани» проведут против клуба «Приштина». Встра состоится 8 октября.
Все прогнозы на Лигу конференций
В турнирной таблице чемпионата Косово «Балкани» идет на первом месте. В активе команды были набранны 19 очков.
В 9-м туре чемпионата сыграет против команды «Приштина» — игра состоится 8 октября в 16:00.
«Динамо» Загреб
Загребское «Динамо» в стартовой игре турнира добилась крупной, а в тоже время уверенной победы над командой «Астана» (5:1).
В составе хорватского чемпиона дублем отметился Бруно Петкович. А еще по голу забили Марко Булат, Антонио Марин и Тибор Халилович.
В чемпионате Хорватии «Динамо» занимает третье место. После 8 матчей действующий победитель набрал 16 очков. Это на две меньше, чем у лидера «Хайдука». К тому же у загребскго клуба есть игра в запасе.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Балкани» можно поставить за 4.28, ничью оценивают в 4.05. А на победу «Динамо» Загреб — 1.73.
Прогноз: Матч в котором, можно ожидать много голов. Чемпион Хорватии много забивает и чаще всего побеждает.
Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.96.
Альтернативный прогноз: Чемпион Хорватии — фаворит пары, это уже показали последние матчи с участием «Балкани» и загребского «Динамо».
Альтернативная ставка: Фора «Динамо» Загреб (-1) с коэффициентом 2.23.