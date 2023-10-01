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    Очередная коллизия «ткачей»?

    «Реймс» — «Лион». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Лион»
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    Александр Ляказетт
    «Реймс» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 октября, начало — в 14:00 мск. «Реймс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Октября 2023 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 14:00 Лион Лион
  • Лион
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    «Реймс»

    Эта команда стартовала в чемпионате вполне прилично. «Реймс» находится на 5 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    В 6 поединках команда набрала 10 очков. Да и 11 забитых мячей говорят о весьма неплохой голевой отдаче.

    Коэффициенты матча Реймс — Лион

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  • 2.053.753.50Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Реймс» добыл три зачетных балла. Команда переиграла «Лилль» со счетом 2:1.

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    А вот до того «Реймс» дома уступил «Бресту» (1:2). Так что стабильность явно не запишешь в союзники команды.

    «Реймс» наверняка постарается разжиться тремя очками. Тем паче, оппонент еще ни разу не выиграл в нынешнем чемпионате.

    «Лион»

    Лионцы полностью провалили старт сезона в Лиге 1. В шести турах «ткачи» разжились всего лишь двумя зачетными баллами.

    Ныне команда находится на предпоследнем 17 месте в таблице. Да и забить удалось всего 3 мяча. И это при 11 пропущенных!

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    • Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. Лионцы минимально уступили «Бресту».

    Более того, в двух последних поединках лионцы не забили ни разу. Что говорить, если опытный Александр Ляказетт отличился лишь однажды?!

    И уж точно «Лион» постарается добыть первую победу в чемпионате. Пора бы «ткачам» выбираться из опасной зоны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Лиона» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.93.

    «Реймс» сейчас смотрится на голову сильнее «ткачей», к тому же явно воспользуется преимуществом своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Реймса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.

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    «Реймс» — «Лион»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «ткачей»?
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