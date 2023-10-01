«Реймс» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 октября, начало — в 14:00 мск. «Реймс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

Эта команда стартовала в чемпионате вполне прилично. «Реймс» находится на 5 месте турнирной таблицы Лиги 1.

В 6 поединках команда набрала 10 очков. Да и 11 забитых мячей говорят о весьма неплохой голевой отдаче.

Коэффициенты матча Реймс — Лион 1X2Новым игрокам 2.053.753.50Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Реймс» добыл три зачетных балла. Команда переиграла «Лилль» со счетом 2:1.

Все прогнозы на Лигу 1

А вот до того «Реймс» дома уступил «Бресту» (1:2). Так что стабильность явно не запишешь в союзники команды.

«Реймс» наверняка постарается разжиться тремя очками. Тем паче, оппонент еще ни разу не выиграл в нынешнем чемпионате.

«Лион»

Лионцы полностью провалили старт сезона в Лиге 1. В шести турах «ткачи» разжились всего лишь двумя зачетными баллами.

Ныне команда находится на предпоследнем 17 месте в таблице. Да и забить удалось всего 3 мяча. И это при 11 пропущенных!

Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. Лионцы минимально уступили «Бресту».

Более того, в двух последних поединках лионцы не забили ни разу. Что говорить, если опытный Александр Ляказетт отличился лишь однажды?!

И уж точно «Лион» постарается добыть первую победу в чемпионате. Пора бы «ткачам» выбираться из опасной зоны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 2.10.

На викторию «Лиона» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.93.

«Реймс» сейчас смотрится на голову сильнее «ткачей» , к тому же явно воспользуется преимуществом своего поля.

Наш прогноз — Победа «Реймса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.