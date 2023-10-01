«Реймс»
Эта команда стартовала в чемпионате вполне прилично. «Реймс» находится на 5 месте турнирной таблицы Лиги 1.
В 6 поединках команда набрала 10 очков. Да и 11 забитых мячей говорят о весьма неплохой голевой отдаче.
Коэффициенты матча Реймс — Лион
В предыдущем туре чемпионата «Реймс» добыл три зачетных балла. Команда переиграла «Лилль» со счетом 2:1.
А вот до того «Реймс» дома уступил «Бресту» (1:2). Так что стабильность явно не запишешь в союзники команды.
«Реймс» наверняка постарается разжиться тремя очками. Тем паче, оппонент еще ни разу не выиграл в нынешнем чемпионате.
«Лион»
Лионцы полностью провалили старт сезона в Лиге 1. В шести турах «ткачи» разжились всего лишь двумя зачетными баллами.
Ныне команда находится на предпоследнем 17 месте в таблице. Да и забить удалось всего 3 мяча. И это при 11 пропущенных!
Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. Лионцы минимально уступили «Бресту».
Более того, в двух последних поединках лионцы не забили ни разу. Что говорить, если опытный Александр Ляказетт отличился лишь однажды?!
И уж точно «Лион» постарается добыть первую победу в чемпионате. Пора бы «ткачам» выбираться из опасной зоны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 2.10.
На викторию «Лиона» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.93.
Наш прогноз — Победа «Реймса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.