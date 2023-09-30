«Рубин» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 30-го сентября, начало — в 16:30 мск. «Рубин» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Казанская команда не лучшим образом стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. В настоящий момент в активе казанцев всего две победы, три ничейных результата и четыре поражения. Коллектив из Татарстана смог забить десять мячей, а пропустил в свои ворота восемнадцать.

В итоге подопечные Рашида Рахимова имеют в своем активе девять очков после девяти матчей и занимают только двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ. Столько же пунктов и у «Ростова», а на одно очко меньше у «Оренбурга», который уже в опасной зоне.

Коэффициенты матча Рубин — Краснодар 1X2Новым игрокам 3.353.502.20Бонус$9500

Что касается поединков Кубка России, то тут казанцы также не впечатляют. После четырех сыгранных матчей «Рубин» имеет в своем активе четыре очка и находится на последнем, четвертом месте в турнирной таблице своей группы, однако вся борьба еще впереди.

Все прогнозы на РПЛ

В последней игре «рубиновые» на выезде переиграли воронежский «Факел» (1:0), до этого были поражения от питерского «Зенита» (0:3) и «Пари НН» из Нижнего Новгорода (1:2), а перед этим команда сыграла вничью с московским «Динамо» (2:2).

«Краснодар»

Краснодарский коллектив отлично стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Сейчас в активе «быков» шесть побед и три ничьи, поражения же они еще не терпели. Команда из одноименного города смогла четырнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила только три (намного меньше, чем все остальные).

Таким образом, коллектив из Краснодара на данный момент имеет в своем активе 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Он на три пункта опережает самарские «Крылья Советов» и на четыре балла — «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В Кубке России «Краснодар» играет не столь здорово. После четырех сыгранных матчей краснодарцы имеют в своем активе только пять очков и находятся на третьем месте в турнирной таблице своей группы, уступая московским «Спартаку» и «Динамо».

В последней игре подопечные Владимира Ивича в родных стенах оказались сильнее «Урала» из Екатеринбург (2:0) До этого они на выезде сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1), а до этого на своем поле разобрались со столичным «Спартаком».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Краснодара» предлагают поставить за 2.10.

На викторию «Рубина» дают 3.35, ничья оценена в 3.35.

Наши прогноз и ставка — победа «Краснодара».

Также поставим на то, что команды не смогут забить три мяча на двоих.