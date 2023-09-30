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    Сможет ли «Рубин» остановить «Краснодар»?

    «Рубин» — «Краснодар». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, РПЛ, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Краснодар»
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    Эдуард Сперцян
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 30-го сентября, начало — в 16:30 мск. «Рубин» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Сентября 2023 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 16:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Рубин»

    Казанская команда не лучшим образом стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. В настоящий момент в активе казанцев всего две победы, три ничейных результата и четыре поражения. Коллектив из Татарстана смог забить десять мячей, а пропустил в свои ворота восемнадцать.

    В итоге подопечные Рашида Рахимова имеют в своем активе девять очков после девяти матчей и занимают только двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ. Столько же пунктов и у «Ростова», а на одно очко меньше у «Оренбурга», который уже в опасной зоне.

    Коэффициенты матча Рубин — Краснодар

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    Что касается поединков Кубка России, то тут казанцы также не впечатляют. После четырех сыгранных матчей «Рубин» имеет в своем активе четыре очка и находится на последнем, четвертом месте в турнирной таблице своей группы, однако вся борьба еще впереди.

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    В последней игре «рубиновые» на выезде переиграли воронежский «Факел» (1:0), до этого были поражения от питерского «Зенита» (0:3) и «Пари НН» из Нижнего Новгорода (1:2), а перед этим команда сыграла вничью с московским «Динамо» (2:2).

    «Краснодар»

    Краснодарский коллектив отлично стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Сейчас в активе «быков» шесть побед и три ничьи, поражения же они еще не терпели. Команда из одноименного города смогла четырнадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила только три (намного меньше, чем все остальные).

    Таким образом, коллектив из Краснодара на данный момент имеет в своем активе 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Он на три пункта опережает самарские «Крылья Советов» и на четыре балла — «Зенит» из Санкт-Петербурга.

    В Кубке России «Краснодар» играет не столь здорово. После четырех сыгранных матчей краснодарцы имеют в своем активе только пять очков и находятся на третьем месте в турнирной таблице своей группы, уступая московским «Спартаку» и «Динамо».

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  • 25/09/2023

    • В последней игре подопечные Владимира Ивича в родных стенах оказались сильнее «Урала» из Екатеринбург (2:0) До этого они на выезде сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1), а до этого на своем поле разобрались со столичным «Спартаком».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Краснодара» предлагают поставить за 2.10.

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    На викторию «Рубина» дают 3.35, ничья оценена в 3.35.

    Наши прогноз и ставка — победа «Краснодара».

    Также поставим на то, что команды не смогут забить три мяча на двоих.

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    «Рубин» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рубин» остановить «Краснодар»?
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