«Челси» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. «Челси» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Лондонцы пребывают в жесточайшем кризисе. «Аристократы» такими темпами могут докатиться до борьбы за выживание в АПЛ.

На данный момент «Челси» занимает 14 место в чемпионате. Причем в 6 поединках лондонцы выиграли лишь однажды.

Коэффициенты матча Челси — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 2.403.752.80Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда вновь потерпела поражение. Дома «аристократы» минимально уступили «Астон Вилле».

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Лондонцы не забивают уже на протяжении трех матчей. Так что нужно срочно что-то делать в плане улучшения реализации.

«Челси» наверняка будет максимально настроен пройти в следующий раунд. Вот только проблем в игре команды громадье.

«Брайтон»

Эта команда начала чемпионат просто великолепно. «Брайтон» сейчас пребывает на высокой 3 позиции в турнирной таблице АПЛ.

Главным бичом команды является не самая надежная оборона. «Чайки» в 6 поединках пропустили 8 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Брайтон» по всем статьям переиграл «Борнмут» (3:1).

А вот в Лиге Европы команда стартовала неудачно. Дома «чайки» уступили греческому АЕКу (2:3).

Гости явно будут пытаться найти свой шанс у ворот соперника. «Брайтон» уж точно не боится лондонцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 2.40.

На викторию «Брайтона» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.83.

«Челси» пора возвращаться на забивной путь , так что ждем от лондонцев острых атак.

Наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.78.