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    Долгожданная виктория «аристократов»?

    «Челси» — «Брайтон». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Брайтон»
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    Бен Чилуэлл
    «Челси» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. «Челси» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 27 Сентября 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 21:45 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Челси»

    Лондонцы пребывают в жесточайшем кризисе. «Аристократы» такими темпами могут докатиться до борьбы за выживание в АПЛ.

    На данный момент «Челси» занимает 14 место в чемпионате. Причем в 6 поединках лондонцы выиграли лишь однажды.

    Коэффициенты матча Челси — Брайтон энд Хоув Альбион

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  • 2.403.752.80Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда вновь потерпела поражение. Дома «аристократы» минимально уступили «Астон Вилле».

    Все прогнозы на футбол

    Лондонцы не забивают уже на протяжении трех матчей. Так что нужно срочно что-то делать в плане улучшения реализации.

    «Челси» наверняка будет максимально настроен пройти в следующий раунд. Вот только проблем в игре команды громадье.

    «Брайтон»

    Эта команда начала чемпионат просто великолепно. «Брайтон» сейчас пребывает на высокой 3 позиции в турнирной таблице АПЛ.

    Главным бичом команды является не самая надежная оборона. «Чайки» в 6 поединках пропустили 8 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Брайтон» по всем статьям переиграл «Борнмут» (3:1).

    А вот в Лиге Европы команда стартовала неудачно. Дома «чайки» уступили греческому АЕКу (2:3).

    Гости явно будут пытаться найти свой шанс у ворот соперника. «Брайтон» уж точно не боится лондонцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Брайтона» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.83.

    «Челси» пора возвращаться на забивной путь, так что ждем от лондонцев острых атак.

    Наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.78.

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    «Челси» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория «аристократов»?
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