«Челси»
Лондонцы пребывают в жесточайшем кризисе. «Аристократы» такими темпами могут докатиться до борьбы за выживание в АПЛ.
На данный момент «Челси» занимает 14 место в чемпионате. Причем в 6 поединках лондонцы выиграли лишь однажды.
Коэффициенты матча Челси — Брайтон энд Хоув Альбион
В предыдущем туре чемпионата команда вновь потерпела поражение. Дома «аристократы» минимально уступили «Астон Вилле».
Лондонцы не забивают уже на протяжении трех матчей. Так что нужно срочно что-то делать в плане улучшения реализации.
«Челси» наверняка будет максимально настроен пройти в следующий раунд. Вот только проблем в игре команды громадье.
«Брайтон»
Эта команда начала чемпионат просто великолепно. «Брайтон» сейчас пребывает на высокой 3 позиции в турнирной таблице АПЛ.
Главным бичом команды является не самая надежная оборона. «Чайки» в 6 поединках пропустили 8 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Брайтон» по всем статьям переиграл «Борнмут» (3:1).
А вот в Лиге Европы команда стартовала неудачно. Дома «чайки» уступили греческому АЕКу (2:3).
Гости явно будут пытаться найти свой шанс у ворот соперника. «Брайтон» уж точно не боится лондонцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 2.40.
На викторию «Брайтона» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.83.
Наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.78.