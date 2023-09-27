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    Пройдет ли «Борнмут» «Сток»?

    «Борнмут» — «Сток Сити». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок английской Лиги, 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Сток Сити»
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    «Борнмут» — фаворит матча
    «Борнмут» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 1/16 финала Кубка английской Лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. «Борнмут» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 27 Сентября 2023 года
    Борнмут
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    •  Борнмут 21:45 Сток Сити Сток Сити
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    «Борнмут»

    «Борнмут» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. Ему удалось обыграть на выезде «Суонси» (3:2) в результативном матче.

    Клуб в прошлом сезоне вел борьбу за выживание в АПЛ. Коллектив финишировал на 15-й позиции в таблице, опередив зону вылета всего лишь на пять баллов.

    Коэффициенты матча Борнмут — Сток Сити

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    После шести туров нового розыгрыша АПЛ «Вишни» еще не побеждали и набрали только три очка благодаря ничьим, и привычно расположились в нижней части турнирной таблицы — на 17-й строчке.

    Все прогнозы на футбол

    В трех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив не знает побед при двух ничьих и поражении, поэтому у хозяев не лучшая форма.

    «Сток Сити»

    Тем временем, «Сток Сити» прошел уже две стадии Кубка английской Лиги. Сперва ему удалось обыграть «Вест Бромвич» (2:1) и разгромить «Ротерхэм Юнайтед» (6:1).

    «Гончары» не смогли прыгнуть выше второй половины таблицы в прошлом сезоне и заняли 16-е место с 53 очками на счету.

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    • В нынешнем сезоне команда остается на тех же позициях, что в минувшей кампании. По итогам восьми поединков она занимает 20-ю позицию в двух баллах от зоны вылета.

    В четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел три поражения при одной ничьей, так что гостям будет сложно выиграть, тем более на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Борнмут», коэффициент на победу которого равен 1,62. Успех «Сток Сити» оценивается в 5,02, ничья — в 4,09.

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    Несмотря на некоторый спад хозяев в АПЛ, они, очевидно, имеют лучшие шансы на успех.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Борнмут» выиграет 1-й тайм и матч за 2,30.

    Еще один вариант ставки — «Борнмут» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 3,98, ведь хозяева — фаворит, и в девяти из 10 последних их матчей было забито больше 1,5 голов.

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