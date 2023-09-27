«Борнмут» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 1/16 финала Кубка английской Лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. «Борнмут» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. Ему удалось обыграть на выезде «Суонси» (3:2) в результативном матче.

Клуб в прошлом сезоне вел борьбу за выживание в АПЛ. Коллектив финишировал на 15-й позиции в таблице, опередив зону вылета всего лишь на пять баллов.

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После шести туров нового розыгрыша АПЛ «Вишни» еще не побеждали и набрали только три очка благодаря ничьим, и привычно расположились в нижней части турнирной таблицы — на 17-й строчке.

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В трех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив не знает побед при двух ничьих и поражении, поэтому у хозяев не лучшая форма.

«Сток Сити»

Тем временем, «Сток Сити» прошел уже две стадии Кубка английской Лиги. Сперва ему удалось обыграть «Вест Бромвич» (2:1) и разгромить «Ротерхэм Юнайтед» (6:1).

«Гончары» не смогли прыгнуть выше второй половины таблицы в прошлом сезоне и заняли 16-е место с 53 очками на счету.

В нынешнем сезоне команда остается на тех же позициях, что в минувшей кампании. По итогам восьми поединков она занимает 20-ю позицию в двух баллах от зоны вылета.

В четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел три поражения при одной ничьей, так что гостям будет сложно выиграть, тем более на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Борнмут», коэффициент на победу которого равен 1,62. Успех «Сток Сити» оценивается в 5,02, ничья — в 4,09.

Несмотря на некоторый спад хозяев в АПЛ, они, очевидно, имеют лучшие шансы на успех.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Борнмут» выиграет 1-й тайм и матч за 2,30.

Еще один вариант ставки — «Борнмут» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 3,98, ведь хозяева — фаворит, и в девяти из 10 последних их матчей было забито больше 1,5 голов.