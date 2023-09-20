«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 19:45 мск. «Реал» Мадрид — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

В Примере «сливочные» по-настоящему несутся. В 5 турах чемпионата Испании «Реал» Мадрид набрал максимальные 15 очков.

Правда, забивает команда в среднем по 2 гола за матч. Зато блистает великолепный Джуд Беллингем, отличившийся в Примере уже 5 раз.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Унион 1X2Новым игрокам 1.385.009.00Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда вновь взяла три очка. «Реал» Мадрид вырвал викторию над «Реал Сосьедадом» (2:1).

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А вот в кадровом плане у мадридцев имеются сложности. Не сыграют Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

«Реал» Мадрид наверняка будет активно атаковать. Беллингем и компания привычно максимально мотивированы на успех в Лиге чемпионов.

«Унион»

Берлинцам не удался старт в Бундеслиге. Нынешнее 8 место в таблице с 6 очками в активе явно не соответствует клубным амбициям.

В 4 матчах чемпионата игроки команды забили 9 мячей. А вот в свои ворота берлинцы пропустили 7 раз.

В своем последнем поединке команда снова осталась без очков. «Унион» уступил «Вольфсбургу» со счетом 1:2.

Немцам будет крайне сложно противостоять столь опытному сопернику. Да и два поражения кряду позитива точно не прибавляют.

Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Тем паче, у мадридцев не самая надежная оборона, чем нельзя не воспользоваться.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.36.

На викторию «Униона» дают — 7.50, ничья оценена — в 5.50.

Мадридцы имеют серьезные кадровые проблемы , которыми сполна может воспользоваться оппонент.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.