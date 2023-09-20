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    «Унион» даст бой «сливочным»

    «Реал» Мадрид — «Унион». Дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги чемпионов 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Унион»
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    Джуд Беллингем
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 19:45 мск. «Реал» Мадрид — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 20 Сентября 2023 года
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    «Реал» Мадрид

    В Примере «сливочные» по-настоящему несутся. В 5 турах чемпионата Испании «Реал» Мадрид набрал максимальные 15 очков.

    Правда, забивает команда в среднем по 2 гола за матч. Зато блистает великолепный Джуд Беллингем, отличившийся в Примере уже 5 раз.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Унион

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  • 1.385.009.00Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда вновь взяла три очка. «Реал» Мадрид вырвал викторию над «Реал Сосьедадом» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А вот в кадровом плане у мадридцев имеются сложности. Не сыграют Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

    «Реал» Мадрид наверняка будет активно атаковать. Беллингем и компания привычно максимально мотивированы на успех в Лиге чемпионов.

    «Унион»

    Берлинцам не удался старт в Бундеслиге. Нынешнее 8 место в таблице с 6 очками в активе явно не соответствует клубным амбициям.

    В 4 матчах чемпионата игроки команды забили 9 мячей. А вот в свои ворота берлинцы пропустили 7 раз.

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    • В своем последнем поединке команда снова осталась без очков. «Унион» уступил «Вольфсбургу» со счетом 1:2.

    Немцам будет крайне сложно противостоять столь опытному сопернику. Да и два поражения кряду позитива точно не прибавляют.

    Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Тем паче, у мадридцев не самая надежная оборона, чем нельзя не воспользоваться.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.36.

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    На викторию «Униона» дают — 7.50, ничья оценена — в 5.50.

    Мадридцы имеют серьезные кадровые проблемы, которыми сполна может воспользоваться оппонент.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал» Мадрид — «Унион»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. «Унион» даст бой «сливочным»
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