20 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет против берлинского «Униона». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «Реал» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» является рекордсменом по победам в Лиге чемпионов, выиграв этот турнир 14 раз в своей истории. Последний раз он брал этот трофей в 2022 году.

В минувшем сезоне в самом престижном еврокубке мадридский коллектив добрался до полуфинала, где проиграл противостояние английскому «Манчестер Сити», который в итоге и стал победителем турнира.

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Напомним, что в летнее трансферное окно стан «сливочных» покинул Карим Бензима, перебравшийся в Саудовскую Аравию, а на смену ему пришли Джуд Беллингем и Хоселу.

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Отметим, что в текущем сезоне «Реал» выиграл все пять проведенных встреч, пришедшие на чемпионат Испании. Накануне «Королевский клуб» в волевом стиле обыграл «Реал Сосьедад» 2:1.

«Унион» Берлин

«Унион» — это абсолютный дебютант Лиги чемпионов. Берлинская команда в прошлом сезоне финишировала на четвертой строке в Бундеслиге и благодаря этому получила билет в самый главный еврокубок.

В прошлом сезоне «железные» выступали в Лиге Европы и смогли выйти там из группы. После этого они сперва в плей-офф прошли «Аякс», но в 1/8 финала были выбиты бельгийским «Юнионом».

Этот же сезон столичная команда начала просто превосходно, добившись трех крупных викторий в трех первых матчах. В этом отрезке она раз выиграл в Кубке страны и дважды победила в чемпионате.

Однако в последующих двух встречах «Унион» проиграл обе игры, поочередно в рамках Бундеслиги уступив на своем поле 0:3 «РБ Лейпциг» и на выезде 1:2 «Вольфсбургу».

Ранее между собой эти коллективы не встречались никогда.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реала» — 1.40, победа «Униона» — 8.95, ничья — 5.28.

«Реал» сейчас в полном порядке, а вот «Унион» проиграл два своих последних матча, да и наверняка будет излишнее волноваться в дебютной игре в Лиге чемпионов. В общем, ставим на уверенный выигрыш хозяев.

И также еще предлагаем поставить на то, что мадридцы смогут отличиться в каждом из таймов.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» — «Унион» за 5.50.