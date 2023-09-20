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    «Реал» не оставит шансов дебютанту

    «Реал» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Лига чемпионов, 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Унион»
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    «Реал»
    20 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет против берлинского «Униона». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «Реал» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 20 Сентября 2023 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 19:45 Унион Унион
  • Берлин
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    «Реал»

    «Реал» является рекордсменом по победам в Лиге чемпионов, выиграв этот турнир 14 раз в своей истории. Последний раз он брал этот трофей в 2022 году.

    В минувшем сезоне в самом престижном еврокубке мадридский коллектив добрался до полуфинала, где проиграл противостояние английскому «Манчестер Сити», который в итоге и стал победителем турнира.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Унион

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  • 1.385.009.00Бонус$9500
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    Напомним, что в летнее трансферное окно стан «сливочных» покинул Карим Бензима, перебравшийся в Саудовскую Аравию, а на смену ему пришли Джуд Беллингем и Хоселу.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что в текущем сезоне «Реал» выиграл все пять проведенных встреч, пришедшие на чемпионат Испании. Накануне «Королевский клуб» в волевом стиле обыграл «Реал Сосьедад» 2:1.

    «Унион» Берлин

    «Унион» — это абсолютный дебютант Лиги чемпионов. Берлинская команда в прошлом сезоне финишировала на четвертой строке в Бундеслиге и благодаря этому получила билет в самый главный еврокубок.

    В прошлом сезоне «железные» выступали в Лиге Европы и смогли выйти там из группы. После этого они сперва в плей-офф прошли «Аякс», но в 1/8 финала были выбиты бельгийским «Юнионом».

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    • Этот же сезон столичная команда начала просто превосходно, добившись трех крупных викторий в трех первых матчах. В этом отрезке она раз выиграл в Кубке страны и дважды победила в чемпионате.

    Однако в последующих двух встречах «Унион» проиграл обе игры, поочередно в рамках Бундеслиги уступив на своем поле 0:3 «РБ Лейпциг» и на выезде 1:2 «Вольфсбургу».

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    Ранее между собой эти коллективы не встречались никогда.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реала» — 1.40, победа «Униона» — 8.95, ничья — 5.28.

    «Реал» сейчас в полном порядке, а вот «Унион» проиграл два своих последних матча, да и наверняка будет излишнее волноваться в дебютной игре в Лиге чемпионов. В общем, ставим на уверенный выигрыш хозяев.

    И также еще предлагаем поставить на то, что мадридцы смогут отличиться в каждом из таймов.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» — «Унион» за 5.50.

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    «Реал» — «Унион»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. «Реал» не оставит шансов дебютанту
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