В среду, 20 сентября французский «Лилль» на своём поле примет словенскую «Олимпию». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 17:30 (мск). «Лилль» — «Олимпия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» — пятый клуб чемпионата Франции. В еврокубках стартовал с 4-го отборочного раунда Лиги конференций.

За выход в групповую стадию французский клуб бился с хорватской «Рекой». В итоге это противостояние «доги» выиграли.

Коэффициенты матча Лилль — Олимпия Любляна 1X2Новым игрокам 1.256.4014.00Бонус$9500

Первая игра прошла дома и завершилась победой «Лилля» (2:1). В ответном французы сыграли вничью (1:1). При этом соперникам пришлось определить лишь в дополнительное время.

Все прогнозы на футбол

В квартете А основной сетки Лиги конференций «Лилль» сыграет с чемпионом Словении — «Олимпией», чемпионом Фарерских островов — «Клаксвиком» и чемпионом Словакии — «Слованом».

В чемпионате Шотландии «Хартс» идёт на 5-м месте. В активе команды 8 очков. От лидера «Монако» отставание составляет 3 пунктов.

В 5-м туре регулярного первенства «Лилль» на выезде сыграл вничью с «Ренном» (2:2).

«Олимпия»

Чемпион Словении в этом еврокубковом сезоне сыграл во всех турнирах. Европоход «Олимпии» из Любляны начался с Лиги чемпионов. Словенцы прошли два отборочных раунда.

В самом начале квалификации туре «Олимпии» попалась «Валмиера» из Латвии (2:1 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).

В 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов «Олимпия» проиграла турецкому «Галатасараю» с суммарным счетом (0:4). Потом было фиаско в матче с азербайджанским «Карабахом», но уже в рамках Лиги Европы. (1:3 — по сумме двух встреч). Таким образом словенский коллектив оказался в основной сетке Лиги конференций.

В чемпионате Словении «Олимпия» расположилась на 2-м месте и всего на один балл отстает от «Целе». В 8-м туре внутреннего первенства «Олимпия» обыграла «Марибор» (2:1) и набрала 15 очков.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры уверены в успех французской команды. На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью оценивают в 6.30, а победу «Олимпии» — за 12.50.

Прогноз: «Лилль» дома не будет отсиживаться в обороне в домашней игре с «Олимпией». Команду будут гнать вперёд, ее собственные болельщики. Свой мяч французский клуб вполне может забить и не один.

Ставка: Фора «Лилля» (-2) с коэффициентом 2.10.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть на результативности матча. Прошлые поединке с участием «Лилля» и «Олимпии» проходили с голами. К тому же и французы и слоевенца любят и умеют забивать.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.13.