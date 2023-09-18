«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле против «Бернли» в рамках пятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 21:45 мск. «Ноттингем Форест» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после четырех туров, в которых набрал шесть очков.

Можно сказать, что команде Стива Купера удался старт сезона. И дело здесь не только в результатах — по игре это прям очень крепкий середняк.

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Две недели назад, «Ноттингем Форест» одержал гостевую победу над «Челси» — 1:0.

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А перед этим «лесники» едва не отобрали очки у «Манчестер Юнайтед» (2:3), позволив сопернику отыграться со счета 0:2.

И еще один интересный факт: клуб из Ноттингема до сих пор забивал во всех матчах текущей кампании.

«Бернли»

«Бернли» тем временем находится на предпоследней строчке, не набрав в трех матчах ни одного очка.

Для команды Венсана Компани сезон начался с разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3).

В конце августа «Бернли» уступил «Астон Вилле», а в начале сентября — отдал три очка «Тоттенхэму».

И тут стоит обратить внимание на то, что «Бернли» пропустил в общей сложности 11 мячей.

Прогноз и ставка

На «Ноттингем Форест» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Бернли» — за 3.22.

В конце прошлого месяца «Бернли» выбыли команду Купера из Кубка английской лиги благодаря гостевой победе со счетом 1:0.

Судя по матчам с топ-клубами, «лесники» способны взять реванш, особенно учитывая проблемы соперника в обороне.

Ставка — победа «Ноттингем Форест» за 2.19.