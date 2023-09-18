ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Срджан БабичДодавили и запихали. Новичок Бабич принес «Спартаку» вымучанную победу над «Сочи» «МЮ» — «Брайтон»Сезон «МЮ» превращается в кризис. «Брайтон» полностью переиграл команду Тен Хага «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»Камбэк на «Молинью». Три ассиста Салаха помогли «Ливерпулю» снять проклятье «обеденных матчей»
  • 00:12
    • «Барселона» забила 5 безответных голов в матче Примеры с «Бетисом»
  • 23:47
    • «Наполи» совершил камбэк и сыграл вничью с «Дженоа» в Серии А
  • 23:22
    • «Ростов» не смог удержать преимущество в матче с «Балтикой»
  • 21:01
    • «Спартак» в компенсированное время вырвал победу у «Сочи»
  • 20:53
    • «Интер» разгромил «Милан», Мхитарян сделал дубль
    Все новости спорта

    «Ноттингем Форест» возьмет реванш у «Бернли»?

    «Ноттингем Форест» — «Бернли». Ставка (к. 2.19) и прогноз на чемпионат Англии 18 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Ноттингем Форест Прогнозы на Бернли Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Бернли»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайво Авонийи
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле против «Бернли» в рамках пятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 21:45 мск. «Ноттингем Форест» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Сентября 2023 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 21:45 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после четырех туров, в которых набрал шесть очков.

    Можно сказать, что команде Стива Купера удался старт сезона. И дело здесь не только в результатах — по игре это прям очень крепкий середняк.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Бёрнли

    1X2Новым игрокам
  • 2.203.553.30Бонус$9500
    •

    Две недели назад, «Ноттингем Форест» одержал гостевую победу над «Челси» — 1:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    А перед этим «лесники» едва не отобрали очки у «Манчестер Юнайтед» (2:3), позволив сопернику отыграться со счета 0:2.

    И еще один интересный факт: клуб из Ноттингема до сих пор забивал во всех матчах текущей кампании.

    «Бернли»

    «Бернли» тем временем находится на предпоследней строчке, не набрав в трех матчах ни одного очка.

    Для команды Венсана Компани сезон начался с разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3).

  • Горячие вопросы АПЛ: Возрождение «Ливерпуля», хаос в «МЮ» и удивляющий «Тоттенхэм»
  • Главные вопросы перед возобновлением чемпионата Англии
  • 15/09/2023

    • В конце августа «Бернли» уступил «Астон Вилле», а в начале сентября — отдал три очка «Тоттенхэму».

    И тут стоит обратить внимание на то, что «Бернли» пропустил в общей сложности 11 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Ноттингем Форест» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Бернли» — за 3.22.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В конце прошлого месяца «Бернли» выбыли команду Купера из Кубка английской лиги благодаря гостевой победе со счетом 1:0.

    Судя по матчам с топ-клубами, «лесники» способны взять реванш, особенно учитывая проблемы соперника в обороне.

    Ставка — победа «Ноттингем Форест» за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Копылов — Фремд
  • Бокс
  • Сегодня в 04:05
    •  1.56
  • Прогноз на матч Росас — Митчелл
  • Бокс
  • Сегодня в 06:10
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маддалена — Холлэнд
  • Бокс
  • Сегодня в 06:40
    •  1.54
  • Прогноз на матч Шевченко — Грассо
  • Бокс
  • Сегодня в 07:10
    •  2.75
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лорьян — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Урал — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Кубань — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.92
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч СКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ноттингем Форест» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на футбол. «Ноттингем Форест» возьмет реванш у «Бернли»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры