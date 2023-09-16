«Ланс»
Команда начала новый сезон просто ужасающе. Сейчас она находится на предпоследнем, 17-м месте, набрав лишь один балл в четырех первых турах.
«Ланс» не имеет в своем составе звезд. Да и уход Лои Опенды и Секо Фофана уже заметно сказывается на игре команды.
Свой предыдущий поединок команда также уж точно запишет себе в актив. На выезде «Ланс» крупно проиграл «Монако» (0:3).
Вот уже семь поединков кряду коллектив не знает побед при четырех поражениях в последних пяти матчах, так что хозяевам будет непросто победить.
«Мец»
Команда давно барражирует между лигами. Вот и сейчас «Мец» только-только вернулся в класс сильнейших.
В летних контрольных поединках команда выглядела довольно выгодно. Из шести спаррингов удалось выиграть четырежды при двух ничьих.
В стартовом туре чемпионата клуб потерпел оглушительное поражение от «Ренна» (1:5), но после этого дважды сыграл вничью и победил, поэтому теперь занимает 13-е место.
В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при трех ничьих и одной победе, так что у гостей есть неплохие шансы преуспеть.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Ланс», коэффициент на победу которого равен 1,52. Успех «Меца» оценивается в 6,23, ничья — в 4,54.
В четырех последних матчах гости не проиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Мец» не проиграет за 2,62.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,81, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.