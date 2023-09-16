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    Выберется ли «Ланс» из зоны вылета?

    «Ланс» — «Мец». Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 16 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Мец»
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    «Ланс» идет в зоне вылета
    В субботу, 16 сентября, «Ланс» сыграет с «Мецом» в 5-м туре чемпионата Франции. Матч начнется в 22:00 мск. «Ланс» — «Мец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Сентября 2023 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 22:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    «Ланс»

    Команда начала новый сезон просто ужасающе. Сейчас она находится на предпоследнем, 17-м месте, набрав лишь один балл в четырех первых турах.

    «Ланс» не имеет в своем составе звезд. Да и уход Лои Опенды и Секо Фофана уже заметно сказывается на игре команды.

    Свой предыдущий поединок команда также уж точно запишет себе в актив. На выезде «Ланс» крупно проиграл «Монако» (0:3).

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    Вот уже семь поединков кряду коллектив не знает побед при четырех поражениях в последних пяти матчах, так что хозяевам будет непросто победить.

    «Мец»

    Команда давно барражирует между лигами. Вот и сейчас «Мец» только-только вернулся в класс сильнейших.

    В летних контрольных поединках команда выглядела довольно выгодно. Из шести спаррингов удалось выиграть четырежды при двух ничьих.

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    • В стартовом туре чемпионата клуб потерпел оглушительное поражение от «Ренна» (1:5), но после этого дважды сыграл вничью и победил, поэтому теперь занимает 13-е место.

    В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при трех ничьих и одной победе, так что у гостей есть неплохие шансы преуспеть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ланс», коэффициент на победу которого равен 1,52. Успех «Меца» оценивается в 6,23, ничья — в 4,54.

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    В четырех последних матчах гости не проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Мец» не проиграет за 2,62.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,81, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Ланс» — «Мец»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Ланс» из зоны вылета?
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