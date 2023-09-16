В субботу, 16 сентября, «Ланс» сыграет с «Мецом» в 5-м туре чемпионата Франции. Матч начнется в 22:00 мск. «Ланс» — «Мец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

Команда начала новый сезон просто ужасающе. Сейчас она находится на предпоследнем, 17-м месте, набрав лишь один балл в четырех первых турах.

«Ланс» не имеет в своем составе звезд. Да и уход Лои Опенды и Секо Фофана уже заметно сказывается на игре команды.

Свой предыдущий поединок команда также уж точно запишет себе в актив. На выезде «Ланс» крупно проиграл «Монако» (0:3).

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Вот уже семь поединков кряду коллектив не знает побед при четырех поражениях в последних пяти матчах, так что хозяевам будет непросто победить.

«Мец»

Команда давно барражирует между лигами. Вот и сейчас «Мец» только-только вернулся в класс сильнейших.

В летних контрольных поединках команда выглядела довольно выгодно. Из шести спаррингов удалось выиграть четырежды при двух ничьих.

В стартовом туре чемпионата клуб потерпел оглушительное поражение от «Ренна» (1:5), но после этого дважды сыграл вничью и победил, поэтому теперь занимает 13-е место.

В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при трех ничьих и одной победе, так что у гостей есть неплохие шансы преуспеть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ланс», коэффициент на победу которого равен 1,52. Успех «Меца» оценивается в 6,23, ничья — в 4,54.

В четырех последних матчах гости не проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Мец» не проиграет за 2,62.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,81, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.