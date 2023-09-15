«Венеция» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 августа, начало — в 21:30 мск. «Венеция» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

Команда минувший чемпионат Серии B завершила на восьмом месте в таблице. Этот результат позволил ей протиснуться в зону стыков.

Там «Венеция» не смогла добиться повышения в классе. В раунде квалификации она потерпела неудачу в противостоянии с «Кальяри» (1:2).

В новом розыгрыше Серии B клуб успешно стартовал. По итогам четырех туров он набрал восемь очков с отставанием в два очка от лидера «Катанцаро».

Все прогнозы на футбол

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка кряду при двух победах и одной ничьей, так что именн он выглядит фаворитом грядущей игры.

«Специя»

Команда неудачно провела предыдущий сезон. «Специи» не удалось удержаться в элитном дивизионе страны, где она заняла третье с конца 18-е место.

При том, что эта позиция находится в зоне вылета, у клуба все равно был шанс спастись, ведь у 17-й «Вероны» оказалось столько же очков, но в матче плей-офф та все равно отправила соперника в Серию B.

В низшем дивизионе «Орлы» также пока что выступают неудачно. По итогам трех матчей у них всего лишь один балл, что позволяет ему идти на 17-й позиции.

На сегодня у коллектива серия из трех поединков кряду без побед при двух поражениях и одной ничьей, так что с такой формой у него небольшие шансы.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Венецию», коэффициент на победу которой равен 2,28. Успех «Специи» оценивается в 2,92, ничья — в 3,46.

В двух из четырех последних матчей хозяева выиграли, тогда как гости проиграли два последних матча.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Венеция» выиграет за 2,28.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,80, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.