«Велес» сыграет на своем поле со «Знамя Труда» в рамках 1/8 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 19:30 мск. «Велес» — «Знамя Труда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

Московский клуб только-только вылетел из первой лиги, но уже намеревается вернуться обратно. Правда, в своей группе второй лиги «Велес» занимает лишь 8 место.

А вот атака команды действует крайне слабо. В 9 поединках она сумела отличиться четырьмя забитыми мячами.

В минувшем туре первенства «Велес» вновь удручил результатом. Москвичи на выезде минимально уступили «Мурому».

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До того «Велес» уверенно расправился с «Краснодаром-2». Москвичи трижды огорчили соперника, не дав ему ответить ни разу.

И уж точно хозяева постараются пройти в следующую стадию Кубка. «Велес» традиционно обыгрывает «Знамя Труда».

«Знамя Труда»

Эта команда в новом сезоне стартовала достаточно скромно. «Знамя Труда» пребывает на 7 строчке турнирной таблицы своей группы.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 7 поединках игроки «Знамя Труда» настреляли всего лишь 9 мячей.

Минувший тур первенства вышел для команды удачным. «Знамя Труда» дома по всем статьям переиграло молодежный состав «Родины» (4:1).

Зато до того команда потерпела сокрушительное домашнее поражение. Клуб из Орехово-Зуево уступил «Химику» со счетом 0:4.

В этом матче гости явно постараются дать бой москвичам. Правда, за пятиматчевую историю очных встреч они сумели добиться лишь одной ничьей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Велеса» предлагают — 1.87.

На викторию «Знамя Труда» дают — 3.79, ничья оценена — в 3.88.

«Велес» явно будет действовать первым номером , однако оборона команды может дать бой.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.76.