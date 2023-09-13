Узбекистан сыграет на своем поле с Мексикой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 02:30 мск. Узбекистан — Мексика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Узбекистан

Эта команда в последних поединках выглядит не столь уверенно. Два последних матча были проиграны, причем в них узбеки не забили ни разу.

Подбор игроков у команды весьма качественный. Это поколение узбеков способно добиться многого, и явно прогрессирует.

Коэффициенты матча Мексика — Узбекистан 1X2Новым игрокам 1.325.309.50Бонус$9500

В своем последнем матче Узбекистан потерпел неудачу. Команда уступила сборной США, пропустив три сухих мяча.

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До того сборная Узбекистана проиграла сборной Ирана (0:1). Так что узбеком срочно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

И уж точно узбеки постараются проявить себя на фоне сильного соперника. Правда, нужно срочно что-то делать с реализацией.

Мексика

Эта команда не так давно выиграла Золотой Кубок. В финале мексиканцы минимально переиграли Панаму.

Главным достоянием сборной Мексики является надежная оборона. Лишь не так давно прервалась сухая серия мексиканцев, длившаяся 4 матча.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Мексика в контрольном поединке не сумела одолеть Австралию (2:2).

Отметим форвард Рауля Хименеса. На его счету один из голов в ворота австралийцев, плюс именно от него исходит основная опасность воротам соперников.

И уж точно мексиканцы найдут мотивацию на матч с неуступчивыми узбеками. Мексика постарается показать свои лучшие качества.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Мексики предлагают — 1.33.

На викторию Узбекистана дают — 9.10, ничья оценена — в 5.20.

Мексиканцы выглядят сильнее соперника, однако в контрольной встрече могут позволить себе немного расслабиться .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.68.