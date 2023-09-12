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    Приблизится ли Швеция к Австрии?

    Швеция — Австрия. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Австрия
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    Швеция — фаворит матча
    Во вторник, 12 сентября, сборная Швеции сыграет против национальной команды Австрии в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Швеция — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 12 Сентября 2023 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 21:45 Австрия Австрия
  • Вена
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    Швеция

    Сборная показала довольно сомнительные результаты на групповом этапе отбора Евро-2024. Швеция занимает 3-е место с тремя очками в активе, но отстает от 2-й строчки, которая гарантирует выход в основной этап турнира на 4 пункта.

    Сборная без проблем обыграла одного из аутсайдеров турнира — Азербайджан (5:0), но для того, чтобы претендовать на выход в основной этап Евро Швеция должна обыгрывать либо Австрию, либо Бельгию, но этого не случилось.

    Коэффициенты матча Швеция — Австрия

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    Команда уступила бельгийцам со счетом 0:3, а Австрии проиграла 0:2. Разгром Эстонии в прошлом туре с результатом 5:0 никак не улучшил ее турнирную ситуацию.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В последних четырех поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у него, в целом, неплохая форма.

    Австрия

    По итогам весенне-летней части отбора у команды Ральфа Рангника есть отличная возможность выйти в финальную часть Евро с первого места.

    Сборная Австрии набрала десять очков в пяти матчах и на данный момент занимают второе, проходное в финальную часть турнира место.

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  • 09/09/2023

    • В марте австрийцы выиграли у Азербайджана и Эстонии, в июне — сыграли вничью с Бельгией и одержали победу над Швецией. Неожиданная домашняя ничья 1:1 с Молдовой в прошлом туре лишила их лидерства в группе.

    Беспроигрышная серия Австрии составляет уже семь матчей. И на этот отрезке у нее пять побед.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Швецию, коэффициент на победу которой равен 2,38. Успех Австрии оценивается в 3,07, ничья — в 3,30.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,18.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

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