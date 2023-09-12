Во вторник, 12 сентября, сборная Швеции сыграет против национальной команды Австрии в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Швеция — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Сборная показала довольно сомнительные результаты на групповом этапе отбора Евро-2024. Швеция занимает 3-е место с тремя очками в активе, но отстает от 2-й строчки, которая гарантирует выход в основной этап турнира на 4 пункта.

Сборная без проблем обыграла одного из аутсайдеров турнира — Азербайджан (5:0), но для того, чтобы претендовать на выход в основной этап Евро Швеция должна обыгрывать либо Австрию, либо Бельгию, но этого не случилось.

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Команда уступила бельгийцам со счетом 0:3, а Австрии проиграла 0:2. Разгром Эстонии в прошлом туре с результатом 5:0 никак не улучшил ее турнирную ситуацию.

Все прогнозы на Евро-2024

В последних четырех поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у него, в целом, неплохая форма.

Австрия

По итогам весенне-летней части отбора у команды Ральфа Рангника есть отличная возможность выйти в финальную часть Евро с первого места.

Сборная Австрии набрала десять очков в пяти матчах и на данный момент занимают второе, проходное в финальную часть турнира место.

В марте австрийцы выиграли у Азербайджана и Эстонии, в июне — сыграли вничью с Бельгией и одержали победу над Швецией. Неожиданная домашняя ничья 1:1 с Молдовой в прошлом туре лишила их лидерства в группе.

Беспроигрышная серия Австрии составляет уже семь матчей. И на этот отрезке у нее пять побед.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Швецию, коэффициент на победу которой равен 2,38. Успех Австрии оценивается в 3,07, ничья — в 3,30.

В пяти из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,18.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.