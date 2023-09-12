Швеция
Сборная показала довольно сомнительные результаты на групповом этапе отбора Евро-2024. Швеция занимает 3-е место с тремя очками в активе, но отстает от 2-й строчки, которая гарантирует выход в основной этап турнира на 4 пункта.
Сборная без проблем обыграла одного из аутсайдеров турнира — Азербайджан (5:0), но для того, чтобы претендовать на выход в основной этап Евро Швеция должна обыгрывать либо Австрию, либо Бельгию, но этого не случилось.
Коэффициенты матча Швеция — Австрия
Команда уступила бельгийцам со счетом 0:3, а Австрии проиграла 0:2. Разгром Эстонии в прошлом туре с результатом 5:0 никак не улучшил ее турнирную ситуацию.
В последних четырех поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у него, в целом, неплохая форма.
Австрия
По итогам весенне-летней части отбора у команды Ральфа Рангника есть отличная возможность выйти в финальную часть Евро с первого места.
Сборная Австрии набрала десять очков в пяти матчах и на данный момент занимают второе, проходное в финальную часть турнира место.
В марте австрийцы выиграли у Азербайджана и Эстонии, в июне — сыграли вничью с Бельгией и одержали победу над Швецией. Неожиданная домашняя ничья 1:1 с Молдовой в прошлом туре лишила их лидерства в группе.
Беспроигрышная серия Австрии составляет уже семь матчей. И на этот отрезке у нее пять побед.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Швецию, коэффициент на победу которой равен 2,38. Успех Австрии оценивается в 3,07, ничья — в 3,30.
В пяти из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,18.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.