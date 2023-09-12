Сенегал
Сборной Сенегала палец в рот не клади. Состав у команды весьма крепкий, к тому же атакуют сенегальцы вполне прилично.
Вот и в последних матчах Сенегал выглядел выгодно. Команда выиграла свою группу в квалификации на Кубок африканских наций.
Коэффициенты матча Сенегал — Алжир
В своем последнем поединке Сенегал добыл лишь ничью. На своем поле команда расписала мировую с Руандой (1:1).
Вот уже девять матчей кряду во всех турнирах коллектив не знает поражений (семь побед), так что с такой формой хозяева выглядят фаворитом грядущей встречи.
Алжир
Свою группу квалификации на Кубок африканских наций сборная выиграла досрочно и также отобралась в финальную часть турнира. Она набрала 16 очков в шести матчах.
Причем главным достоинством команды является сильная оборона. Алжир пропустил в свои ворота всего два мяча.
В своем последнем матче команда не победила. На своем поле она сыграла вничью с Танзанией (0:0) в уже ничего не значащем в турнирном плане поединке отбора на КАН.
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и двух ничьих, так что у гостей неплохие шансы на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Сенегал, коэффициент на победу которого равен 2,04. Успех Алжира оценивается в 3,72, ничья — в 3,12.
В семи из девяти последних матчей хозяева победили.
Поэтому наши прогноз и ставка — Сенегал выиграет за 2,04.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,15, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.