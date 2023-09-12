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    У кого прервется беспроигрышная серия?

    Сенегал — Алжир. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сенегал — Алжир
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    Сенегал — фаворит матча
    12 сентября в товарищеском матче сыграют сборные Сенегала и Алжира. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Сенегал — Алжир: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Сентября 2023 года
    Сенегал
  • Дакар
    •  Сенегал 22:00 Алжир Алжир
  • Алжир
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    Сенегал

    Сборной Сенегала палец в рот не клади. Состав у команды весьма крепкий, к тому же атакуют сенегальцы вполне прилично.

    Вот и в последних матчах Сенегал выглядел выгодно. Команда выиграла свою группу в квалификации на Кубок африканских наций.

    Коэффициенты матча Сенегал — Алжир

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  • 2.053.203.90Бонус$9500
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    В своем последнем поединке Сенегал добыл лишь ничью. На своем поле команда расписала мировую с Руандой (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Вот уже девять матчей кряду во всех турнирах коллектив не знает поражений (семь побед), так что с такой формой хозяева выглядят фаворитом грядущей встречи.

    Алжир

    Свою группу квалификации на Кубок африканских наций сборная выиграла досрочно и также отобралась в финальную часть турнира. Она набрала 16 очков в шести матчах.

    Причем главным достоинством команды является сильная оборона. Алжир пропустил в свои ворота всего два мяча.

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    • В своем последнем матче команда не победила. На своем поле она сыграла вничью с Танзанией (0:0) в уже ничего не значащем в турнирном плане поединке отбора на КАН.

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и двух ничьих, так что у гостей неплохие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Сенегал, коэффициент на победу которого равен 2,04. Успех Алжира оценивается в 3,72, ничья — в 3,12.

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    В семи из девяти последних матчей хозяева победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Сенегал выиграет за 2,04.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,15, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

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    Сенегал — Алжир: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на футбол. У кого прервется беспроигрышная серия?
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