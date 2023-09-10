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    Ирландия и Нидерланды забьют друг другу

    Ирландия — Нидерланды. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 10 сентября 2023 года

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    Ирландия сыграет на своем поле с Нидерландами в рамках 6-го тура квалификации чемпионата Европы. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 21:45 мск. Ирландия — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 10 Сентября 2023 года
    Ирландия
  • Дублин
    •  Ирландия 21:45 Нидерланды Нидерланды
  • Амстердам
    •

    Ирландия

    «Парни в зеленом» стартовали в текущем отборе откровенно плохо. В четырех матча ирландская национальная команда добыли лишь одну победу и трижды проиграла. Она одолела Гибралтар (3:0), но уступила Франции (0:1), Греции (1:2) и Франции (0:2).

    В итоге в настоящий момент Ирландия занимает только четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе три балла. Конечно, шансов на выход на Евро-2024 у «зеленой армии» нет, поскольку у сборная Ирландии не получится тягаться с Францией и Нидерландами.

    Коэффициенты матча Ирландия — Нидерланды

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    Также в этом году сборная Ирландии успела провести товарищеский матч с Латвией (3:2), а в концовке прошлого года проиграла в спарринге Норвегии (1:2), но сломила сопротивление Мальты (1:0).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В 2022 году подопечные Стивена Кенни принимали участие в Лиге В Лиги наций. По ее итогам команда заняла третье место и осталась в лиге В. Ирландцы пропустили вперед Шотландию и Украину, но смогли обойти Армению.

    Нидерланды

    У сборной Нидерландов в этом отборе пока что все относительно нормально. «Оранжевые» смогли разгромить Гибралтар (3:0) и Грецию (3:0), но крупно уступили Франции (0:4).

    В итоге «летучие голландцы» в настоящий момент имеют в своем активе шесть очков и занимают второе место в турнирной таблице. Думается, что нидерландская национальная должна спокойно финишировать в двойке сильнейших и пробиться на Евро-2024.

    Также в июне подопечные Рональда Кумана принимали участие в финальной части Лиги наций. В полуфинале турнира они в родных стенах уступили Хорватии (2:4), а в поединке за третье место проиграли Италии (2:3). До этого они выиграли свою группу с Бельгией, Польшей и Уэльсом.

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    • Помимо этого, в концовке прошлого года Нидерланды добрались до четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. Сначала они стали первыми в своей группе, где соперниками были Сенегал, Эквадор и Катар, затем выбили США, но уступили Аргентине в серии послематчевых пенальти.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Нидерландов предлагают поставить за 1.64.

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    На викторию Гибралтара дают 5.20, ничья оценена в 4.20.

    Сделаем ставку на, что обе команды смогут забить.

    Также поставим на то, что смогут добыть уверенную победу.

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    Ирландия — Нидерланды: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. Ирландия и Нидерланды забьют друг другу
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