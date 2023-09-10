«Интер Майами» на своем поле сыграет против «Спортинг Канзас-Сити» в очередном матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет в ночь на 10 сентября и начнется в 02:30 по мск. «Интер Майами» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер Майами»

С тех пор, как в составе «Интер Майами» дебютировал Лионель Месси, команда до сих пор не потерпела ни одного поражения.

Сперва звездный аргентинец помог «цаплям» выиграть Кубок лиг. На том турнире они провели семь встреч, выиграть пять из них в основное время и дважды по пенальти, в том числе и в финале над «Нэшвиллом».

Коэффициенты матча Интер Майами — Спортинг Канзас Сити 1X2Новым игрокам 2.083.803.25Бонус$9500

Затем коллектив пробился в финал Кубка США, переиграв на стадии полуфинала «Цинциннати» в серии 11-метровых ударов. После чего провел и три игры в регулярном чемпионате.

Все прогнозы на футбол

В них «Интер Майами» расписал одну мировую и добился двух викторий. Одна из них пришлась на прошлый тур в гостях над ФК «Лос-Анджелес» 3:1. Однако в таблице клуб пока еще идет в нижней части и от зоны плей-офф отстает на восемь пунктов.

«Спортинг Канзас-Сити»

«Спортинг Канзас-Сити» сейчас идет на 11 строке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка. От заветной девятой позиции он отстает всего на два пункта.

«Волшебники», в отличие от своего предстоящего противника, в Кубке лиг выступили неудачно и не смогли преодолеть там даже групповую стадию турнира.

С Кубка США «сине-голубые» вылетели уже давно, а вот две последние игры регулярки они выиграли, поочередно одолев на своем поле «Сан-Хосе» 3:0 и «Сент-Луис» 2:1.

Стоит отметить, что вне родных стен «Спортинг Канзас-Сити» в текущем первенстве выступает слабо, выиграв лишь один поединок из 13 проведенных при шести фиаско и шести ничьих.

К слову, этот будет дебютный поединок этих соперников в регулярном чемпионате МЛС.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интер Майами» предлагают — 2.13.

На викторию «Спортинг Канзас-Сити» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.74.

Месси и ко продолжат свою погоню за плей-офф и на своем поле должны справиться с неуверенным в гостях «Спортингом».

А также еще ставим на то, что звездный аргентинец прервет свою 2-матчевую голевую засуху и отметься забитым мячом на этот раз.