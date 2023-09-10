ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Египет (U23) — РоссияХодьба с мячом. Замены Карпина и сэйвы Агкацева спасли сборную России в Суэце Лионель МессиМесси «прошел» весь футбол! Почему аргентинец должен выиграть «Золотой мяч» 2023 года Эрлинг ХоланнМы живем в эпоху Холанна. Почему норвежец должен выиграть «Золотой мяч» 2023 года
  • 10:19
    • «Факел» объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера
  • 08:20
    • Соболенко стала второй финалисткой Открытого чемпионата США
  • 14:00
    • Юран перенес экстренную операцию
  • 13:22
    • Стало известно, кто покажет второй матч сборной России с Египтом
  • 12:41
    • РПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру июля-августа
  • 12:21
    • Агент: «Аталанта» не хочет продавать Миранчука
  • 12:13
    • «Урал» подписал защитника сборной Белоруссии
    Все новости спорта

    Месси прервет свою голевую засуху

    «Интер Майами» — «Спортинг Канзас-Сити». Ставка (к. 2.13) и прогноз на чемпионат МЛС, 10 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS Прогнозы на Интер Майами
    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Спортинг Канзас-Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси
    «Интер Майами» на своем поле сыграет против «Спортинг Канзас-Сити» в очередном матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет в ночь на 10 сентября и начнется в 02:30 по мск. «Интер Майами» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 10 Сентября 2023 года

    «Интер Майами»

    С тех пор, как в составе «Интер Майами» дебютировал Лионель Месси, команда до сих пор не потерпела ни одного поражения.

    Сперва звездный аргентинец помог «цаплям» выиграть Кубок лиг. На том турнире они провели семь встреч, выиграть пять из них в основное время и дважды по пенальти, в том числе и в финале над «Нэшвиллом».

    Коэффициенты матча Интер Майами — Спортинг Канзас Сити

    1X2Новым игрокам
  • 2.083.803.25Бонус$9500
    •

    Затем коллектив пробился в финал Кубка США, переиграв на стадии полуфинала «Цинциннати» в серии 11-метровых ударов. После чего провел и три игры в регулярном чемпионате.

    Все прогнозы на футбол

    В них «Интер Майами» расписал одну мировую и добился двух викторий. Одна из них пришлась на прошлый тур в гостях над ФК «Лос-Анджелес» 3:1. Однако в таблице клуб пока еще идет в нижней части и от зоны плей-офф отстает на восемь пунктов.

    «Спортинг Канзас-Сити»

    «Спортинг Канзас-Сити» сейчас идет на 11 строке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка. От заветной девятой позиции он отстает всего на два пункта.

    «Волшебники», в отличие от своего предстоящего противника, в Кубке лиг выступили неудачно и не смогли преодолеть там даже групповую стадию турнира.

  • Месси «прошел» весь футбол! Почему аргентинец должен выиграть «Золотой мяч» 2023 года
  • Герой сборной Аргентины поднял планку мастерства на чемпионате мира, и, возможно, его никогда не затмят
  • Вчера

    • С Кубка США «сине-голубые» вылетели уже давно, а вот две последние игры регулярки они выиграли, поочередно одолев на своем поле «Сан-Хосе» 3:0 и «Сент-Луис» 2:1.

    Стоит отметить, что вне родных стен «Спортинг Канзас-Сити» в текущем первенстве выступает слабо, выиграв лишь один поединок из 13 проведенных при шести фиаско и шести ничьих.

    К слову, этот будет дебютный поединок этих соперников в регулярном чемпионате МЛС.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интер Майами» предлагают — 2.13.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Спортинг Канзас-Сити» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.74.

    Месси и ко продолжат свою погоню за плей-офф и на своем поле должны справиться с неуверенным в гостях «Спортингом».

    А также еще ставим на то, что звездный аргентинец прервет свою 2-матчевую голевую засуху и отметься забитым мячом на этот раз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч США — Германия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  3.04
  • Прогноз на матч Латвия (до 21 года) — Италия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Грузия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Египет — Эфиопия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ак Барс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Германия (до 21 года) — Украина (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.62
  • Прогноз на матч Нидерланды (до 21 года) — Молдавия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Португалия (до 21 года) — Андорра (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ирландия (до 21 года) — Турция (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словакия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хорватия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер Майами» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. Месси прервет свою голевую засуху
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры