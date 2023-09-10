Греция сыграет на своем поле с Гибралтаром в рамках 6-го тура квалификации чемпионата Европы. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 21:45 мск. Греция — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция

Греческая национальная команда не очень хорошо стартовала в квалификации к чемпионату Европы. «Эллины» смогли победить Гибралтар (3:0) и Ирландию (2:1), но проиграли Франции (0:1) и Нидерландам (0:3). При этом, последним греки уступили уже в сентябре.

В итоге «пиратский корабль» сейчас имеет в своем активе шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице. Вероятнее всего, Греция и останется третьей, поскольку конкурировать с Францией и Нидерландами она вряд ли сможет. Таким образом, чемпионы Европы 2004 году могут остаться за бортом Евро-2024.

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Сборная Греции не принимала участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, но играла товарищеские матчи. Она сыграла вничью с Мальтой (2:2), а также проиграла Венгрии (1:2. В 2023 году главная команда Греции также расписала мировую с Литвой (0:0).

Все прогнозы на Евро-2024

В прошлом году подопечные Густаво Пойета также принимали участие в Лиге наций. «Сине-белые» выступали в Лиге С и смогли подняться в Лигу В, выиграв пять из шести поединков и набрав 15 очков. Соперниками греков были сборные Косова, Северной Ирландии и Кипра.

Гибралтар

Сборная Гибралтара без шансов уступила во всех четырех матчах отбора на Евро-2024. Гибралтар, заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, уступил во всех матчах с одинаковым счетом 0:3.

«Красно-белые» уступили Греции, Нидерландам, Франции и Ирландии. В итоге сейчас гибралтарская национальная команда занимает последнее место в группе без очков и без забитых мячей. Даже любой гол для «пятьдесят четвертых» будет успехом.

В сентябре главная команда Гибралтара успела провести товарищеский матч с Мальтой, в котором проиграла со счетом 0:1. Зато в конце 2022 года подопечные Хулио Рибаса в спаррингах смогли победить Лихтенштейн (2:0) и Андорру (1:0).

В прошлом году гибралтарцы также участвовали в Лиге С Лиги наций, но понизились в классе, набрав только одно очко в шести матчах и забив лишь три мяча. Соперниками были национальные команды Грузии, Болгарии и Северной Македонии.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Греции предлагают поставить за 1.02.

На викторию Гибралтара дают 50.00, ничья оценена в 20.00.

Поставим на то, что Греция не сможет обыграть Гибралтар в четыре мяча.

Также можно рискнуть и сделать ставку, что обе команды смогут забить.