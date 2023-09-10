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    Сможет ли Греция разгромить Гибралтар?

    Греция — Гибралтар. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 10 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Греция — Гибралтар
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    Сборная Греции
    Греция сыграет на своем поле с Гибралтаром в рамках 6-го тура квалификации чемпионата Европы. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 21:45 мск. Греция — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 10 Сентября 2023 года
    Греция
  • Афины
    •  Греция 21:45 Гибралтар Гибралтар
  • Евро-2024. Квалификация. Группа B
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    Греция

    Греческая национальная команда не очень хорошо стартовала в квалификации к чемпионату Европы. «Эллины» смогли победить Гибралтар (3:0) и Ирландию (2:1), но проиграли Франции (0:1) и Нидерландам (0:3). При этом, последним греки уступили уже в сентябре.

    В итоге «пиратский корабль» сейчас имеет в своем активе шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице. Вероятнее всего, Греция и останется третьей, поскольку конкурировать с Францией и Нидерландами она вряд ли сможет. Таким образом, чемпионы Европы 2004 году могут остаться за бортом Евро-2024.

    Коэффициенты матча Греция — Гибралтар

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    Сборная Греции не принимала участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, но играла товарищеские матчи. Она сыграла вничью с Мальтой (2:2), а также проиграла Венгрии (1:2. В 2023 году главная команда Греции также расписала мировую с Литвой (0:0).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В прошлом году подопечные Густаво Пойета также принимали участие в Лиге наций. «Сине-белые» выступали в Лиге С и смогли подняться в Лигу В, выиграв пять из шести поединков и набрав 15 очков. Соперниками греков были сборные Косова, Северной Ирландии и Кипра.

    Гибралтар

    Сборная Гибралтара без шансов уступила во всех четырех матчах отбора на Евро-2024. Гибралтар, заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, уступил во всех матчах с одинаковым счетом 0:3.

    «Красно-белые» уступили Греции, Нидерландам, Франции и Ирландии. В итоге сейчас гибралтарская национальная команда занимает последнее место в группе без очков и без забитых мячей. Даже любой гол для «пятьдесят четвертых» будет успехом.

    В сентябре главная команда Гибралтара успела провести товарищеский матч с Мальтой, в котором проиграла со счетом 0:1. Зато в конце 2022 года подопечные Хулио Рибаса в спаррингах смогли победить Лихтенштейн (2:0) и Андорру (1:0).

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  • 07/09/2023

    • В прошлом году гибралтарцы также участвовали в Лиге С Лиги наций, но понизились в классе, набрав только одно очко в шести матчах и забив лишь три мяча. Соперниками были национальные команды Грузии, Болгарии и Северной Македонии.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Греции предлагают поставить за 1.02.

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    На викторию Гибралтара дают 50.00, ничья оценена в 20.00.

    Поставим на то, что Греция не сможет обыграть Гибралтар в четыре мяча.

    Также можно рискнуть и сделать ставку, что обе команды смогут забить.

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    Греция — Гибралтар: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Греция разгромить Гибралтар?
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