Румыния сыграет на своем поле с Израилем в рамках 5-го тура квалификации чемпионата Европы. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 21:45 мск. Румыния — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Румыния

Эта команда сражается за одно из первых двух мест в группе. Румыны находятся на 2 позиции с 8 очками в активе.

Правда, с атакой у потомков графа Дракулы дела обстоят неважно. В 4 матчах игроки сборной Румынии настреляли всего 6 мячей.

Коэффициенты матча Румыния — Израиль 1X2Новым игрокам 2.023.453.95Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда добыла один балл. На выезде Румыния не дала себя обыграть швейцарцам (2:2).

Все прогнозы на Евро-2024

А вот до того команда потеряла важные очки. В поединке со сборной Косово румыны добились лишь ничьей (0:0).

Румыны мотивированы оторваться от ближайшего конкурента. Для этого хозяевам нужно исключительно побеждать.

Израиль

Эта команда также сражается за проход на Евро. Израильтяне лишь на один пункт отстают от идущей второй Румынии.

В нынешнем отборочном цикле команда выступает на своем уровне. В 4 сыгранных матчах ей удалось набрать 7 очков.

Свой последний поединок команда провела удачно. Израиль сумел сломить сопротивление андоррцев (2:1).

А вот до того сборная Израиля переиграла белорусов (2:1). Впрочем, швейцарцам команда уступила по всем статьям (0:3).

И уж точно израильтяне постараются, как минимум, не уступить. Да и последние результаты явно подстегивают продолжать борьбу за выход на Евро.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Румынии предлагают — 2.04.

На викторию Израиля дают — 3.73, ничья оценена — в 3.46.

Обе команды мотивированы выйти на чемпионат Европы, а значит, будут максимально активны в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.72.