Австрия
Для австрийцев предстоящий матч с Молдовой будет генеральной репетицией перед важнейший встречей со шведами в квалификации Евро-2024.
По итогам весенне-летней части отбора у команды Ральфа Рангника есть отличная возможность выйти в финальную часть Евро с первого места.
Коэффициенты матча Австрия — Молдавия
Сборная Австрии набрала десять очков в четырех матчах и на данный момент возглавляет свою группу.
В марте австрийцы выиграли у Азербайджана и Эстонии, а в июня — сыграли вничью с Бельгией и одержали победу над Швецией.
Беспроигрышная серия Австрии составляет уже шесть матчей. И на этот отрезке у нее пять побед.
Молдова
Сборная Молдовы, как ни странно, тоже сохраняет довольно неплохие шансы на выход в финальную часть Евро.
Весной команда Сергея Клещенко сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1) и Чехией (0:0).
А в июне через несколько дней после гостевого поражения от Албании команда Молдовы одержала сенсационную победу над Польшей (3:2). Интересно, что все три мяча молдаване забили во втором тайме.
Также стоит отметить, что Молдова потерпела лишь четыре поражения в 12-ти предыдущих матчах. Правда, на этом отрезке самым топовым соперником была как раз Польша.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Австрии. На ничью в этом матче можно поставить за 11.25, а на Молдову — за 29.00.
Да, бодрые австрийцы, скорее всего, покажут полякам, как надо играть против крепенькой, но все же не очень опасной сборной.
Вполне вероятно, что хозяева устроят погром в предстоящем матче.
Ставка — победа Австрии с форой (-2,5) за 1.88.