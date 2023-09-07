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    У Австрии тоже будут проблемы в матче с Молдовой?

    Австрия — Молдова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на товарищеский матч 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Молдова
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    Беспроигрышная серия Австрии составляет уже шесть матчей
    Сборная Австрии сыграет на своем поле против команды Молдовы в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 7 сентября в Линце, начало — в 21:30 мск. Австрия — Молдова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Сентября 2023 года
    Австрия
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    •  Австрия 21:30 Молдавия Молдавия
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    Австрия

    Для австрийцев предстоящий матч с Молдовой будет генеральной репетицией перед важнейший встречей со шведами в квалификации Евро-2024.

    По итогам весенне-летней части отбора у команды Ральфа Рангника есть отличная возможность выйти в финальную часть Евро с первого места.

    Коэффициенты матча Австрия — Молдавия

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    Сборная Австрии набрала десять очков в четырех матчах и на данный момент возглавляет свою группу.

    В марте австрийцы выиграли у Азербайджана и Эстонии, а в июня — сыграли вничью с Бельгией и одержали победу над Швецией.

    Беспроигрышная серия Австрии составляет уже шесть матчей. И на этот отрезке у нее пять побед.

    Молдова

    Сборная Молдовы, как ни странно, тоже сохраняет довольно неплохие шансы на выход в финальную часть Евро.

    Весной команда Сергея Клещенко сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1) и Чехией (0:0).

    А в июне через несколько дней после гостевого поражения от Албании команда Молдовы одержала сенсационную победу над Польшей (3:2). Интересно, что все три мяча молдаване забили во втором тайме.

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    Также стоит отметить, что Молдова потерпела лишь четыре поражения в 12-ти предыдущих матчах. Правда, на этом отрезке самым топовым соперником была как раз Польша.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Австрии. На ничью в этом матче можно поставить за 11.25, а на Молдову — за 29.00.

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    Да, бодрые австрийцы, скорее всего, покажут полякам, как надо играть против крепенькой, но все же не очень опасной сборной.

    Вполне вероятно, что хозяева устроят погром в предстоящем матче.

    Ставка — победа Австрии с форой (-2,5) за 1.88.

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    Австрия — Молдова: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. У Австрии тоже будут проблемы в матче с Молдовой?
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