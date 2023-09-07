Сборная Австрии сыграет на своем поле против команды Молдовы в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 7 сентября в Линце, начало — в 21:30 мск. Австрия — Молдова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия

Для австрийцев предстоящий матч с Молдовой будет генеральной репетицией перед важнейший встречей со шведами в квалификации Евро-2024.

По итогам весенне-летней части отбора у команды Ральфа Рангника есть отличная возможность выйти в финальную часть Евро с первого места.

Коэффициенты матча Австрия — Молдавия 1X2Новым игрокам 1.0910.0024.00Бонус$9500

Сборная Австрии набрала десять очков в четырех матчах и на данный момент возглавляет свою группу.

В марте австрийцы выиграли у Азербайджана и Эстонии, а в июня — сыграли вничью с Бельгией и одержали победу над Швецией.

Беспроигрышная серия Австрии составляет уже шесть матчей. И на этот отрезке у нее пять побед.

Молдова

Сборная Молдовы, как ни странно, тоже сохраняет довольно неплохие шансы на выход в финальную часть Евро.

Весной команда Сергея Клещенко сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1) и Чехией (0:0).

А в июне через несколько дней после гостевого поражения от Албании команда Молдовы одержала сенсационную победу над Польшей (3:2). Интересно, что все три мяча молдаване забили во втором тайме.

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Также стоит отметить, что Молдова потерпела лишь четыре поражения в 12-ти предыдущих матчах. Правда, на этом отрезке самым топовым соперником была как раз Польша.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Австрии. На ничью в этом матче можно поставить за 11.25, а на Молдову — за 29.00.

Да, бодрые австрийцы, скорее всего, покажут полякам, как надо играть против крепенькой, но все же не очень опасной сборной.

Вполне вероятно, что хозяева устроят погром в предстоящем матче.

Ставка — победа Австрии с форой (-2,5) за 1.88.