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    «Крузейро» обуздает «быков»

    «Крузейро» — «Ред Булл Брагантино». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Ред Булл Брагантино»
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    «Ред Булл Брагантино»
    «Крузейро» сыграет на своем поле с «Ред Булл Брагантино» в рамках 22-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 00:30 мск. «Крузейро» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Сентября 2023 года
    Крузейро
  • Бразилия. Серия А
    •  Крузейро 00:30 Брагантино Брагантино
  • Бразилия. Серия А
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    «Крузейро»

    Эта команда находится в районе экватора турнирной таблице. Сейчас она занимает 12 место, сражаясь за выход в Южноамериканский кубок.

    «Крузейро» имеет сложности с реализацией. В 21 поединке игроки команды сумели отличиться лишь 20 голами.

    В предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Крузейро» пропустил три безответных мяча от «Гремио».

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    А вот до того «Крузейро» добыл один зачетный пункт. Дома команда расписала мировую с «Коринтиансом» (1:1).

    Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Так что «Крузейро» точно будет максимально активно атаковать.

    «Ред Булл Брагантино»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма успешно. «Ред Булл Брагантино» пребывает на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Бразилии.

    «Быки» лишь на один пункт отстают от 3 места. Да и проиграла команда лишь четырежды в 21 сыгранном матче.

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    • Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. «Ред Булл Брагантино» уверенно расправился с «Куябой» (2:0).

    До того команда потерпела обидную коллизию. В Кубке Паулиста она с минимальным счетом уступила скромной «Пирасикабе».

    И уж точно «Ред Булл Брагантино» постарается разжиться очками. Вот только стабильности в игре и результатах команды явно не хватает.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крузейро» предлагают — 2.48.

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    На викторию «Ред Булл Брагантино» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.18.

    Фактор своего поля и нестабильность в игре соперника станут определяющими факторами победы «Крузейро».

    Наш прогноз — Победа «Крузейро». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.39.

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    «Крузейро» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на футбол. «Крузейро» обуздает «быков»
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