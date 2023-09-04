«Крузейро»
Эта команда находится в районе экватора турнирной таблице. Сейчас она занимает 12 место, сражаясь за выход в Южноамериканский кубок.
«Крузейро» имеет сложности с реализацией. В 21 поединке игроки команды сумели отличиться лишь 20 голами.
В предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Крузейро» пропустил три безответных мяча от «Гремио».
А вот до того «Крузейро» добыл один зачетный пункт. Дома команда расписала мировую с «Коринтиансом» (1:1).
Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Так что «Крузейро» точно будет максимально активно атаковать.
«Ред Булл Брагантино»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма успешно. «Ред Булл Брагантино» пребывает на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Бразилии.
«Быки» лишь на один пункт отстают от 3 места. Да и проиграла команда лишь четырежды в 21 сыгранном матче.
Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. «Ред Булл Брагантино» уверенно расправился с «Куябой» (2:0).
До того команда потерпела обидную коллизию. В Кубке Паулиста она с минимальным счетом уступила скромной «Пирасикабе».
И уж точно «Ред Булл Брагантино» постарается разжиться очками. Вот только стабильности в игре и результатах команды явно не хватает.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крузейро» предлагают — 2.48.
На викторию «Ред Булл Брагантино» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.18.
Наш прогноз — Победа «Крузейро». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.39.