ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брадли БарколаБрадли Баркола: ПСЖ выложил 45 млн евро за преемника Мбаппе, который играет как Рашфорд Евгений КузнецовКакие звезды НХЛ все еще доступны для обмена в начале сентября? Ламин ЯмальОчередной «новый Месси» для «Барсы»: все, что нужно знать о Ламине Ямале
  • 00:46
    • «Манчестер Юнайтед» объявил об аренде Амрабата
  • 00:02
    • «Барселона» арендовала Жоау Канселу
  • 23:47
    • «Милан» обыграл «Рому» в матче Серии А
  • 23:34
    • «Барселона» объявила об аренде Жоау Феликса
  • 23:31
    • «Боруссия» Д упустила победу в матче Бундеслиги с «Хайденхаймом»
  • 23:15
    • Свентек за 49 минут разгромила Юван и вышла в четвертый круг US Open
    Все новости спорта

    «ПСЖ» разберется с «Лионом»

    «Лион» — «ПСЖ». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лион Прогнозы на ПСЖ Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лион» — «ПСЖ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «ПСЖ»
    «Лион» сыграет на своем поле с «ПСЖ» в рамках 4-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 21:45 мск. «Лион» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 03 Сентября 2023 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 21:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •

    «Лион»

    Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне просто ужасно. В трех турах лионцы смогли набрать только одно очко. Сначала «дети» на выезде проиграли «Страсбургу» (1:2), затем дома крупно уступили «Монпелье» (1:4) и лишь потом на выезде сыграли вничью с «Ниццей» (0:0).

    В итоге команда из Лиона находится на предпоследней, девятнадцатой позиции в турнирной таблице. Думается, что это будет очередной провальный сезон команды, поскольку в межсезонье не было сделано ничего, чтобы улучшить ситуацию.

    Коэффициенты матча Лион — ПСЖ

    1X2Новым игрокам
  • 5.504.901.55Бонус$9500
    •

    В лазарете «Лиона» продолжают находиться защитник Деян Ловрен и вратарь Антони Лопеш. Форвард Александр Ляказетт пропустит данное противостояние по причине дисквалификации. Еще и перед этой игрой нападающий Брэдли Барколя перешел как раз в «ПСЖ».

    Все прогнозы на Лигу 1

    В минувшем сезоне подопечные Лорана Блана заняли только итоговое седьмое место и остались без еврокубков. Команда набрала 62 пункта в 38 матчах и на пять баллов отстала от пятого «Лилля». В Кубке Франции команда из Лиона добралась до полуфинала, но там уступила «Нанту» (0:1).

    «ПСЖ»

    «Красно-синие» также начали сезон не очень хорошо, как для себя. Команда из Парижа сначала в родных стенах сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0), затем на выезде поделила очки с «Тулузой» и лишь потом на своем поле сломила сопротивление «Ланса» (3:1).

    В итоге парижане набрали пять очков в трех матчах. На счет столичного коллектива четыре забитых и два пропущенных мяча. Парижская команда расположилась на восьмом месте в турнирной таблице с отставанием в два пункта от лидера.

  • Групповой этап ЛЧ. Халява для «Ман Сити», группа смерти для ПСЖ и повторение исторического финала
  • Анализируем итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2023/24
  • Вчера

    • Команда из столицы Франции также не сможет рассчитывать на ряд игроков в этом матче. Это вратарь Серхио Рико, защитники Хуан Бернат, Преснел Кимпембе, Нуну Мендеш и Норди Мукиеле, полузащитник Ли Кан Ин и форвард Гонсало Рамуш.

    В прошлом сезоне «ПСЖ» с трудом, но все же выиграл чемпионат страны, набрав 85 очков и на один балл опередив второй «Ланс». В Кубке Франции и Лиг чемпионов команда провалилась. В межсезонье парижан возглавил Луис Энрике.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПСЖ» предлагают поставить за 1.51.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Лиона» дают 5.80, ничья оценена в 5.00.

    Поставим на то, что «ПСЖ» сможет добыть уверенную победу.

    Также сделаем ставку на то, что в матче будет забито минимум четыре мяча.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Дьере — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лада — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лион» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» разберется с «Лионом»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры