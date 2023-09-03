«Лион» сыграет на своем поле с «ПСЖ» в рамках 4-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 21:45 мск. «Лион» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне просто ужасно. В трех турах лионцы смогли набрать только одно очко. Сначала «дети» на выезде проиграли «Страсбургу» (1:2), затем дома крупно уступили «Монпелье» (1:4) и лишь потом на выезде сыграли вничью с «Ниццей» (0:0).

В итоге команда из Лиона находится на предпоследней, девятнадцатой позиции в турнирной таблице. Думается, что это будет очередной провальный сезон команды, поскольку в межсезонье не было сделано ничего, чтобы улучшить ситуацию.

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В лазарете «Лиона» продолжают находиться защитник Деян Ловрен и вратарь Антони Лопеш. Форвард Александр Ляказетт пропустит данное противостояние по причине дисквалификации. Еще и перед этой игрой нападающий Брэдли Барколя перешел как раз в «ПСЖ».

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В минувшем сезоне подопечные Лорана Блана заняли только итоговое седьмое место и остались без еврокубков. Команда набрала 62 пункта в 38 матчах и на пять баллов отстала от пятого «Лилля». В Кубке Франции команда из Лиона добралась до полуфинала, но там уступила «Нанту» (0:1).

«ПСЖ»

«Красно-синие» также начали сезон не очень хорошо, как для себя. Команда из Парижа сначала в родных стенах сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0), затем на выезде поделила очки с «Тулузой» и лишь потом на своем поле сломила сопротивление «Ланса» (3:1).

В итоге парижане набрали пять очков в трех матчах. На счет столичного коллектива четыре забитых и два пропущенных мяча. Парижская команда расположилась на восьмом месте в турнирной таблице с отставанием в два пункта от лидера.

Команда из столицы Франции также не сможет рассчитывать на ряд игроков в этом матче. Это вратарь Серхио Рико, защитники Хуан Бернат, Преснел Кимпембе, Нуну Мендеш и Норди Мукиеле, полузащитник Ли Кан Ин и форвард Гонсало Рамуш.

В прошлом сезоне «ПСЖ» с трудом, но все же выиграл чемпионат страны, набрав 85 очков и на один балл опередив второй «Ланс». В Кубке Франции и Лиг чемпионов команда провалилась. В межсезонье парижан возглавил Луис Энрике.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПСЖ» предлагают поставить за 1.51.

На викторию «Лиона» дают 5.80, ничья оценена в 5.00.

Поставим на то, что «ПСЖ» сможет добыть уверенную победу.

Также сделаем ставку на то, что в матче будет забито минимум четыре мяча.