«Наполи» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. «Наполи» — Лацио«: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Команда блестяще провела предыдущий сезон. «Наполи» уверенно выиграл Скудетто, причем сделал это досрочно и эффектно.

Наверняка неаполитанцы мечтают о повторении успеха. Состав у команды сильный, особенно это касается атакующей линии.

Коэффициенты матча Наполи — Лацио 1X2Новым игрокам 1.654.055.50Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «адзурри» уверенно победили. «Наполи» разобрался дома с «Сассуоло» (2:0).

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На сегодня у коллектива серия из 11 поединков без поражений при победной серии в шесть игра, так что у чемпиона отличная форма.

«Лацио»

Новая кампания для римлян началась неудачно. На выезде «Орлы» потерпели поражение от аутсайдера прошлого сезона «Лечче» (1:2).

Во втором туре «бьянкочелести» снова проиграли. На своем поле они уступили «Дженоа» (0:1) с минимальным счетом.

В прошлом сезоне «Лацио» выступил успешно. По итогам минувшего розыгрыша Серии А им удалось стать вице-чемпионом и пробиться в Лигу чемпионов.

В пяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив проиграл четырежды при одной победе, так что у него плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,61. Успех «Лацио» оценивается в 5,50, ничья — в 3,98.

В семи из девяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,93.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,86, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.