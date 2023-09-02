ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеГрупповой этап ЛЧ. Халява для «Ман Сити», группа смерти для ПСЖ и повторение исторического финала Ламин ЯмальОчередной «новый Месси» для «Барсы»: все, что нужно знать о Ламине Ямале Никита Нестеров с Кубком ГагаринаЧитаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ?
  • 00:12
    • «Астон Вилла» вновь разгромила «Хиберниан» и вышла в групповой этап ЛК
    Все новости спорта

    Остановит ли «Лацио» победный марш «Наполи»?

    «Наполи» — Лацио«. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Серия А, 2 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Лацио Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — Лацио«
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Наполи» — фаворит матча
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. «Наполи» — Лацио«: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 02 Сентября 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Лацио Лацио
  • Рим
    •

    «Наполи»

    Команда блестяще провела предыдущий сезон. «Наполи» уверенно выиграл Скудетто, причем сделал это досрочно и эффектно.

    Наверняка неаполитанцы мечтают о повторении успеха. Состав у команды сильный, особенно это касается атакующей линии.

    Коэффициенты матча Наполи — Лацио

    1X2Новым игрокам
  • 1.654.055.50Бонус$9500
    •

    В своем предыдущем поединке «адзурри» уверенно победили. «Наполи» разобрался дома с «Сассуоло» (2:0).

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива серия из 11 поединков без поражений при победной серии в шесть игра, так что у чемпиона отличная форма.

    «Лацио»

    Новая кампания для римлян началась неудачно. На выезде «Орлы» потерпели поражение от аутсайдера прошлого сезона «Лечче» (1:2).

    Во втором туре «бьянкочелести» снова проиграли. На своем поле они уступили «Дженоа» (0:1) с минимальным счетом.

  • Групповой этап ЛЧ. Халява для «Ман Сити», группа смерти для ПСЖ и повторение исторического финала
  • Анализируем итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2023/24
  • Сегодня

    • В прошлом сезоне «Лацио» выступил успешно. По итогам минувшего розыгрыша Серии А им удалось стать вице-чемпионом и пробиться в Лигу чемпионов.

    В пяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив проиграл четырежды при одной победе, так что у него плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,61. Успех «Лацио» оценивается в 5,50, ничья — в 3,98.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В семи из девяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,93.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,86, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.86
  • Прогноз на матч Сербия — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Германия — Грузия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:40
    •  2.01
  • Прогноз на матч Испания — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Словения — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Греция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канада — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Верес — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гойо — Веселы
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дьере — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Маннарино — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Меньшик — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Наполи» — Лацио«: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Лацио» победный марш «Наполи»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры