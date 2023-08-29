ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»Дубль Дарвина. Уверенность «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом» должна беспокоить «Ман Сити» «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»Стопроцентный «Сити». Ракета Родри принесла чемпионам впечатляющую победу над «Шеффилдом» Энди Руис и Энтони Джошуа5 самых громких апсетов в боксе в 21 веке
  • 23:56
    • «Наполи» всухую обыграл «Сассуоло» в матче Серии А
  • 21:57
    • Гол Глушенкова обеспечил «Локомотиву» победу над «Сочи»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Оренбург» преподнести «Факелу» сюрпризы?

    «Факел» — «Оренбург». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, кубок России, 29 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Факел Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Факел» — «Оренбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Факел»
    «Факел» на своем поле сыграет против «Оренбурга» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 17:15 мск. «Факел» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 29 Августа 2023 года
    Факел
  • Воронеж
    •  Факел 17:15 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
    •

    «Факел»

    Команда начала нынешний сезоне из рук вон плохо, проигрывая матч за матчем, но затем «Факел» оклемался и начал делать результат. Воронежцы все равно находится в зоне стыков в РПЛ, занимая 14-е место в таблице с 4 очками в активе.

    «Факел» решил проблему с результативностью. До определенного момента команда пропускала слишком много. «Факел» проиграл первые 4 встречи, пропустив при этом 11 голов, но потом воронежцы исправились.

    Коэффициенты матча Факел — Оренбург

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.553.05Бонус$9500
    •

    За последние 4 поединка команда проиграла только «Зениту» (0:2), обыграла ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0), а также сыграла вничью с «Краснодаром» (0:0). За этот период «Факел» пропустил только 2 мяча при 4-х забитых.

    Все прогнозы на футбол

    В предстоящем матче у воронежцев есть отличная возможность продлить серию с набранными очками, тем более, что у «Оренбурга» есть проблемы, команда только-только начинает находить свою игру, но пока получается с переменным успехом.

    «Оренбург»

    Команда пережила не лучшее время на старте сезона — увольнение главного тренера, последнее место в таблице но сейчас, кажется, «Оренбург» находится на верном пути.

    Да, команда до сих пор на дней таблице в РПЛ, но что в чемпионате России, что в Кубке страны у «Оренбурга» еще все впереди. Новый главный тренер команды Давид Деограсия справился с ЦСКА в 1-м же матче на новой должности. То, что «Оренбург» набрал одно очка во встрече с армейцами — это уже победа (1:1).

  • Пальинья ошеломил «Арсенал». Команда Артеты не стала лучше за лето
  • Упущенная «канонирами» домашняя победа — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • До этого матча у команды особо ничего не получалось. Было даже разгромное поражение от того же ЦСКА со счетом 0:6, а во 2-м туре Кубка России «Оренбург» все-таки обыграл «Сочи» (2:0).

    В предстоящем матче команде будет нелегко — «Факел» набрал ход и теоретически сможет задавить команду Давида Деограсии на своем поле. А вот какой футбол покажет «Оренбург» во 2-м матче под руководством испанца — загадка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Факела» предлагают — 2.30.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Оренбурга» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.55.

    Обоим командам необходима победа, матч точно получится упорным. Можно предположить, что в 1-м тайме «Факел» и «Оренбург» будут присматриваться друг к другу.

    Наш прогноз — Тотал 0.5 меньше в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.05. Еще вариант для ставки — Фора «Факела» 0 за 1.69.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Китай — Южный Судан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Венесуэла — Кабо-Верде
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Иордания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кот д’Ивуар — Иран
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Грузия — Словения
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пуэрто-Рико — Сербия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Греция — США
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Испания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оболонь — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Супер Нова — Лиепая
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рахимова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мухова — Хантер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Машарова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Грачева — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Факел» — «Оренбург»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Оренбург» преподнести «Факелу» сюрпризы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры