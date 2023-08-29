«Факел» на своем поле сыграет против «Оренбурга» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 17:15 мск. «Факел» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

Команда начала нынешний сезоне из рук вон плохо, проигрывая матч за матчем, но затем «Факел» оклемался и начал делать результат. Воронежцы все равно находится в зоне стыков в РПЛ, занимая 14-е место в таблице с 4 очками в активе.

«Факел» решил проблему с результативностью. До определенного момента команда пропускала слишком много. «Факел» проиграл первые 4 встречи, пропустив при этом 11 голов, но потом воронежцы исправились.

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За последние 4 поединка команда проиграла только «Зениту» (0:2), обыграла ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0), а также сыграла вничью с «Краснодаром» (0:0). За этот период «Факел» пропустил только 2 мяча при 4-х забитых.

Все прогнозы на футбол

В предстоящем матче у воронежцев есть отличная возможность продлить серию с набранными очками, тем более, что у «Оренбурга» есть проблемы, команда только-только начинает находить свою игру, но пока получается с переменным успехом.

«Оренбург»

Команда пережила не лучшее время на старте сезона — увольнение главного тренера, последнее место в таблице но сейчас, кажется, «Оренбург» находится на верном пути.

Да, команда до сих пор на дней таблице в РПЛ, но что в чемпионате России, что в Кубке страны у «Оренбурга» еще все впереди. Новый главный тренер команды Давид Деограсия справился с ЦСКА в 1-м же матче на новой должности. То, что «Оренбург» набрал одно очка во встрече с армейцами — это уже победа (1:1).

До этого матча у команды особо ничего не получалось. Было даже разгромное поражение от того же ЦСКА со счетом 0:6, а во 2-м туре Кубка России «Оренбург» все-таки обыграл «Сочи» (2:0).

В предстоящем матче команде будет нелегко — «Факел» набрал ход и теоретически сможет задавить команду Давида Деограсии на своем поле. А вот какой футбол покажет «Оренбург» во 2-м матче под руководством испанца — загадка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Факела» предлагают — 2.30.

На викторию «Оренбурга» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.55.

Обоим командам необходима победа, матч точно получится упорным. Можно предположить, что в 1-м тайме «Факел» и «Оренбург» будут присматриваться друг к другу.

Наш прогноз — Тотал 0.5 меньше в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.05. Еще вариант для ставки — Фора «Факела» 0 за 1.69.