В первом матче 20-го тура норвежской Элитсерии «Сарпсборг» сыграет дома против «Тромсё». Начало встречи — 26 августа в 19:00 по московскому времени. «Сарпсборг» — «Тромсё»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарпсборг»

В предыдущем туре «Сарпсборг» удачно съездил в город Шиен. Коллектив Стефана Биллборна обыграл соседей по таблице «Одд» (3:0) и обошел соперника на одну позицию.

Сейчас «Сарпсборг» занимает 7-е место в чемпионате, набрав 27 очков в 19-ти матчах. Но отставание от еврокубковой зоны по-прежнему велико. От идущего третьим «Тромсё» команда находится на расстоянии 12-ти очков.

Победа над «Оддом» стала для «Сарпсборга» первой после двух неудач кряду против «Саннефьорда» (1:5) и «Стрёмсгодсета» (1:2). А всего команда из одноименного города 8 раз за сезон праздновала успех над своими соперниками.

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«Сарпсборг» крайне редко делит очки в чемпионате Норвегии. За весь сезон команда лишь трижды сыграла вничью, последняя из которых случилась аж в начале мая в матче против «Стабека».

«Тромсё»

«Тромсё» находится в отличной форме, одержав победы в четырех матчах кряду. «Парни» поочередно обыграли такие команды, как «Бранн» (3:1), «Будё-Глимт» (2:0), «Лиллестрём» (3:1) и «Саннефьорд» (1:0).

Сейчас клуб из одноименного города занимает третье место в турнирной таблице (39 баллов), которое дает право сыграть в Лиге Конференций на следующий сезон. Однако расслабляться «Тромсё» не стоит, так как действующие чемпионы из «Мольде» находятся на расстоянии пяти очков.

Амбиции команды вполне понятны. «Тромсё» намерен не только занять место в еврокубковой зоне, но и возможно побороться за чемпионство, ведь лидирующие «Будё-Глимт» и «Тромсё» находятся не так далеко.

Кроме того, у подопечных Гауте Хелструпа лучшая оборона при игре в гостях. В 8-ми матчах на выезде «Тромсё» пропустил лишь 6 голов и уступил только раз.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Сарпсборгу». На победу хозяев поля предлагают коэффициент 1.97.

Виктория «Тромсё» оценена с коэффициентом 3.55, ничья идет за 3.75.

«Тромсё» находится на хорошем ходу и успешно выступает на выезде.

Наш прогноз и ставка — Победа «Тромсё» с коэффициентом 3.55.

В 19-ти последних матчах с участием «Сарпсборга» было забито не менее 3-х голов за игру. Еще один вариант для ставки — ТБ (3,5) за 2.60.