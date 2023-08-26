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    «Тромсё» уедет из Сарпсборга с победой?

    «Сарпсборг» — «Тромсё». Ставка (к. 3.55) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 26 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия Прогнозы на Сарпсборг Прогнозы на Тромсё
    Прогноз и ставки на «Сарпсборг» — «Тромсё»
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    «Тромсё»
    В первом матче 20-го тура норвежской Элитсерии «Сарпсборг» сыграет дома против «Тромсё». Начало встречи — 26 августа в 19:00 по московскому времени. «Сарпсборг» — «Тромсё»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сарпсборг»

    В предыдущем туре «Сарпсборг» удачно съездил в город Шиен. Коллектив Стефана Биллборна обыграл соседей по таблице «Одд» (3:0) и обошел соперника на одну позицию.

    Сейчас «Сарпсборг» занимает 7-е место в чемпионате, набрав 27 очков в 19-ти матчах. Но отставание от еврокубковой зоны по-прежнему велико. От идущего третьим «Тромсё» команда находится на расстоянии 12-ти очков.

    Победа над «Оддом» стала для «Сарпсборга» первой после двух неудач кряду против «Саннефьорда» (1:5) и «Стрёмсгодсета» (1:2). А всего команда из одноименного города 8 раз за сезон праздновала успех над своими соперниками.

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    «Сарпсборг» крайне редко делит очки в чемпионате Норвегии. За весь сезон команда лишь трижды сыграла вничью, последняя из которых случилась аж в начале мая в матче против «Стабека».

    «Тромсё»

    «Тромсё» находится в отличной форме, одержав победы в четырех матчах кряду. «Парни» поочередно обыграли такие команды, как «Бранн» (3:1), «Будё-Глимт» (2:0), «Лиллестрём» (3:1) и «Саннефьорд» (1:0).

    Сейчас клуб из одноименного города занимает третье место в турнирной таблице (39 баллов), которое дает право сыграть в Лиге Конференций на следующий сезон. Однако расслабляться «Тромсё» не стоит, так как действующие чемпионы из «Мольде» находятся на расстоянии пяти очков.

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    • Амбиции команды вполне понятны. «Тромсё» намерен не только занять место в еврокубковой зоне, но и возможно побороться за чемпионство, ведь лидирующие «Будё-Глимт» и «Тромсё» находятся не так далеко.

    Кроме того, у подопечных Гауте Хелструпа лучшая оборона при игре в гостях. В 8-ми матчах на выезде «Тромсё» пропустил лишь 6 голов и уступил только раз.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Сарпсборгу». На победу хозяев поля предлагают коэффициент 1.97.

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    Виктория «Тромсё» оценена с коэффициентом 3.55, ничья идет за 3.75.

    «Тромсё» находится на хорошем ходу и успешно выступает на выезде.

    Наш прогноз и ставка — Победа «Тромсё» с коэффициентом 3.55.

    В 19-ти последних матчах с участием «Сарпсборга» было забито не менее 3-х голов за игру. Еще один вариант для ставки — ТБ (3,5) за 2.60.

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    «Сарпсборг» — «Тромсё»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. «Тромсё» уедет из Сарпсборга с победой?
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