«Фрозиноне» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 19:30 мск. «Фрозиноне» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрозиноне»

Эта команда удачно провела предыдущий сезон. «Фрозиноне» уверенно вернулся в высший свет итальянского футбола.

Причем главной ценностью команды были надежные тылы. В 38 матчах в воротах «Фрозиноне» побывало всего 26 мячей.

Коэффициенты матча Фрозиноне — Аталанта 1X2Новым игрокам 4.904.051.65Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. В стартовом туре Серии А она уступила действующему чемпиону «Наполи» (1:3).

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Из пяти последних очных встреч «Фрозиноне» четырежды уступил «Аталанте». Да и вообще, команда ни разу в истории не выиграла у клуба из Бергамо.

«Фрозиноне» наверняка постарается добыть хотя бы балл. Вот только тягаться на равных со столь сильным соперником новичок элиты вряд ли сможет.

«Аталанта»

Эта команда вновь несколько видоизменилась в межсезонье. Бергамаски вновь планируют бороться за самые высокие места.

Вот и в контрольных матчах команда выглядела уверенно. Например, расписала мировую с традиционно сильным «Ювентусом» (0:0).

Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. На выезде бергамаски переиграли «Сассуоло» со счетом 2:0.

В последних поединках оборона команды действует слаженно. Правда, в этой встрече бергамаски явно будут более активными в атаке.

«Аталанта» традиционно успешно играет с «Фрозиноне». К тому же гости имеют заметное преимущество в классе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 1.72.

На викторию «Фрозиноне» дают — 4.96, ничья оценена — в 4.29.

Бергамаски явно сильнее новичка элиты, что наверняка проявится с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Аталанты» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.