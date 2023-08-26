«Фрозиноне»
Эта команда удачно провела предыдущий сезон. «Фрозиноне» уверенно вернулся в высший свет итальянского футбола.
Причем главной ценностью команды были надежные тылы. В 38 матчах в воротах «Фрозиноне» побывало всего 26 мячей.
Коэффициенты матча Фрозиноне — Аталанта
В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. В стартовом туре Серии А она уступила действующему чемпиону «Наполи» (1:3).
Из пяти последних очных встреч «Фрозиноне» четырежды уступил «Аталанте». Да и вообще, команда ни разу в истории не выиграла у клуба из Бергамо.
«Фрозиноне» наверняка постарается добыть хотя бы балл. Вот только тягаться на равных со столь сильным соперником новичок элиты вряд ли сможет.
«Аталанта»
Эта команда вновь несколько видоизменилась в межсезонье. Бергамаски вновь планируют бороться за самые высокие места.
Вот и в контрольных матчах команда выглядела уверенно. Например, расписала мировую с традиционно сильным «Ювентусом» (0:0).
Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. На выезде бергамаски переиграли «Сассуоло» со счетом 2:0.
В последних поединках оборона команды действует слаженно. Правда, в этой встрече бергамаски явно будут более активными в атаке.
«Аталанта» традиционно успешно играет с «Фрозиноне». К тому же гости имеют заметное преимущество в классе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 1.72.
На викторию «Фрозиноне» дают — 4.96, ничья оценена — в 4.29.
Бергамаски явно сильнее новичка элиты, что
Наш прогноз — Победа «Аталанты» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.