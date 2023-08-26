ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийВ ожидании Роке. Вялый старт Левандовского может сгубить сезон «Барсы» Алекс Перейра5 бойцов UFC, обогнавших весь дивизион благодаря одной победе Лионель МессиИскусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег
    Все новости спорта

    «Аталанта» сразу возьмется за дело

    «Фрозиноне» — «Аталанта». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Серия А, 26 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Фрозиноне Прогнозы на Аталанту Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фрозиноне» — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта»
    «Фрозиноне» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 19:30 мск. «Фрозиноне» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 26 Августа 2023 года
    Фрозиноне
  • Италия. Серия А
    •  Фрозиноне 19:30 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •

    «Фрозиноне»

    Эта команда удачно провела предыдущий сезон. «Фрозиноне» уверенно вернулся в высший свет итальянского футбола.

    Причем главной ценностью команды были надежные тылы. В 38 матчах в воротах «Фрозиноне» побывало всего 26 мячей.

    Коэффициенты матча Фрозиноне — Аталанта

    1X2Новым игрокам
  • 4.904.051.65Бонус$9500
    •

    В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. В стартовом туре Серии А она уступила действующему чемпиону «Наполи» (1:3).

    Все прогнозы на Серию А

    Из пяти последних очных встреч «Фрозиноне» четырежды уступил «Аталанте». Да и вообще, команда ни разу в истории не выиграла у клуба из Бергамо.

    «Фрозиноне» наверняка постарается добыть хотя бы балл. Вот только тягаться на равных со столь сильным соперником новичок элиты вряд ли сможет.

    «Аталанта»

    Эта команда вновь несколько видоизменилась в межсезонье. Бергамаски вновь планируют бороться за самые высокие места.

    Вот и в контрольных матчах команда выглядела уверенно. Например, расписала мировую с традиционно сильным «Ювентусом» (0:0).

  • Шанс Ришарлисона. Как Постекоглу и «Шпорам» выжать максимум из бразильца?
  • Бомбардир сборной Бразилии должен заменить Гарри Кейна, но пока не может найти свою игру
  • Вчера

    • Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. На выезде бергамаски переиграли «Сассуоло» со счетом 2:0.

    В последних поединках оборона команды действует слаженно. Правда, в этой встрече бергамаски явно будут более активными в атаке.

    «Аталанта» традиционно успешно играет с «Фрозиноне». К тому же гости имеют заметное преимущество в классе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 1.72.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Фрозиноне» дают — 4.96, ничья оценена — в 4.29.

    Бергамаски явно сильнее новичка элиты, что наверняка проявится с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Аталанты» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Мария — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Дьере — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ангола — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мексика — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Латвия — Ливан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Филиппины
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Германия — Япония
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Египет — Литва
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Канада — Франция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фрозиноне» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. «Аталанта» сразу возьмется за дело
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры