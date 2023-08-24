«Лудогорец» сыграет на своем поле с «Аяксом» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:00 мск. «Лудогорец» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

Чемпион Болгарии сперва участвовал в Лиге чемпионов. «Лудогорец» дошел до второго раунда, обыграв клуб «Балкани» (4:2 — по сумме двух встреч). Но во второй стадии отбора «Лудогорец» уступил лучшей команде Словении — «Олимпии» (2:3).

Поэтому теперь «Лудогорец» выступает в квалификации Лиги Европы. На предыдущей стадии ему удалось пройти казахстанскую «Астану» благодаря победе 5:1 дома, хотя в первом матче проиграл 1:2.

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Постепенно набирает обороты чемпионат Болгарии. В игре 5-го тура «Лудогорец» проиграл «Черно море» (0:1) и теперь занимает лишь восьмое место.

Все прогнозы на Лигу Европы

Коллектив потерпел выиграл трижды последних семи поединках во всех турнирах, при трех поражениях и одной ничьей, так что у него не лучшая форма.

«Аякс»

«Аякс» в раунде плей-офф квалификации только начнет выступления в Лиге Европы. Клуб еще не проводил поединки еврокубков текущего сезона.

Команда провела противоречивый минувший сезон. В своем чемпионате амстердамцы финишировали на скромном третьей позиции.

В нынешнем розыгрыше национального первенства после двух туров она идет на пятой строчке с четырьмя очками после одной победы и одной ничьей.

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив победил лишь раз при трех ничьих и одной ничьей, поэтому у него откровенно не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Аякс», коэффициент на победу которого равен 1,73. Успех «Лудогорца» оценивается в 4,25, ничья — в 4,15.

В пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,28.

Еще один вариант ставки — «Лудогорец» не проиграет за 2,09, ведь «Аякс» выиграл лишь раз в последних пяти матчах.