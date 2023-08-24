«Лудогорец»
Чемпион Болгарии сперва участвовал в Лиге чемпионов. «Лудогорец» дошел до второго раунда, обыграв клуб «Балкани» (4:2 — по сумме двух встреч). Но во второй стадии отбора «Лудогорец» уступил лучшей команде Словении — «Олимпии» (2:3).
Поэтому теперь «Лудогорец» выступает в квалификации Лиги Европы. На предыдущей стадии ему удалось пройти казахстанскую «Астану» благодаря победе 5:1 дома, хотя в первом матче проиграл 1:2.
Коэффициенты матча Лудогорец — Аякс
Постепенно набирает обороты чемпионат Болгарии. В игре 5-го тура «Лудогорец» проиграл «Черно море» (0:1) и теперь занимает лишь восьмое место.
Коллектив потерпел выиграл трижды последних семи поединках во всех турнирах, при трех поражениях и одной ничьей, так что у него не лучшая форма.
«Аякс»
«Аякс» в раунде плей-офф квалификации только начнет выступления в Лиге Европы. Клуб еще не проводил поединки еврокубков текущего сезона.
Команда провела противоречивый минувший сезон. В своем чемпионате амстердамцы финишировали на скромном третьей позиции.
В нынешнем розыгрыше национального первенства после двух туров она идет на пятой строчке с четырьмя очками после одной победы и одной ничьей.
В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив победил лишь раз при трех ничьих и одной ничьей, поэтому у него откровенно не лучшая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Аякс», коэффициент на победу которого равен 1,73. Успех «Лудогорца» оценивается в 4,25, ничья — в 4,15.
В пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,28.
Еще один вариант ставки — «Лудогорец» не проиграет за 2,09, ведь «Аякс» выиграл лишь раз в последних пяти матчах.