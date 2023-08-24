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    Пройдет ли «Аякс» «Лудогорец»?

    «Лудогорец» — «Аякс». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 24 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Аякс»
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    «Аякс» — фаворит матча
    «Лудогорец» сыграет на своем поле с «Аяксом» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:00 мск. «Лудогорец» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Лудогорец
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Лудогорец 21:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    «Лудогорец»

    Чемпион Болгарии сперва участвовал в Лиге чемпионов. «Лудогорец» дошел до второго раунда, обыграв клуб «Балкани» (4:2 — по сумме двух встреч). Но во второй стадии отбора «Лудогорец» уступил лучшей команде Словении — «Олимпии» (2:3).

    Поэтому теперь «Лудогорец» выступает в квалификации Лиги Европы. На предыдущей стадии ему удалось пройти казахстанскую «Астану» благодаря победе 5:1 дома, хотя в первом матче проиграл 1:2.

    Коэффициенты матча Лудогорец — Аякс

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    Постепенно набирает обороты чемпионат Болгарии. В игре 5-го тура «Лудогорец» проиграл «Черно море» (0:1) и теперь занимает лишь восьмое место.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Коллектив потерпел выиграл трижды последних семи поединках во всех турнирах, при трех поражениях и одной ничьей, так что у него не лучшая форма.

    «Аякс»

    «Аякс» в раунде плей-офф квалификации только начнет выступления в Лиге Европы. Клуб еще не проводил поединки еврокубков текущего сезона.

    Команда провела противоречивый минувший сезон. В своем чемпионате амстердамцы финишировали на скромном третьей позиции.

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    • В нынешнем розыгрыше национального первенства после двух туров она идет на пятой строчке с четырьмя очками после одной победы и одной ничьей.

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив победил лишь раз при трех ничьих и одной ничьей, поэтому у него откровенно не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Аякс», коэффициент на победу которого равен 1,73. Успех «Лудогорца» оценивается в 4,25, ничья — в 4,15.

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    В пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,28.

    Еще один вариант ставки — «Лудогорец» не проиграет за 2,09, ведь «Аякс» выиграл лишь раз в последних пяти матчах.

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    «Лудогорец» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Аякс» «Лудогорец»?
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