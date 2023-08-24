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    «Лилль» — «Риека». Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 24 августа 2023 года

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    Исмаили
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Риекой» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:00 мск. «Лилль» — «Риека»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Лилль
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Лилль 21:00 Риека Риека
  • Риека
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    «Лилль»

    Эта команда весьма успешно стартовала в своем чемпионате. «Лилль» набрал 4 очка в двух первых матчах Лиги 1.

    Причем «доги» пропустили всего один мяч. Да и по уровню игры команда смотрится довольно симпатично.

    Коэффициенты матча Лилль — Риека

    1X2Новым игрокам
  • 1.275.8011.00Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лилль» в родных стенах уверенно переиграл «Нант» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Зато до того «Лилль» расписал мировую с «Ниццей» (1:1). И матч с хорватами будет стартом еврокубковой кампании для команды Паулу Фонсеки.

    В родных стенах французы явно будут активно атаковать. Хонатан Дэвид и его партнеры постараются как можно увереннее одолеть хорватов.

    «Риека»

    Эта команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «Риека» набрала 9 очков в 4 матчах и занимает 3 место в турнирной таблице.

    Главным достоинством команды является сильная атака. В 4 матчах чемпионата Хорватии она отличилась 12 голами.

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    • В предыдущем туре своего чемпионата «Риека» добыла три очка. Команда переиграла традиционно колючий загребский «Локомотив» (2:1).

    В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций «Риека» прошла фарерский барьер. По сумме двух поединков хорваты оказались сильнее «Б36 Торсхавна» (5:1).

    Наверняка хорваты не собираются отсиживаться в тылах. Впрочем, основной задачей гостей будет сдерживание атак «догов».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.26.

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    На викторию «Риеки» дают — 11.10, ничья оценена — в 5.80.

    «Доги» явно превосходят соперника в классе, и постараются максимально реализовать преимущество своего поля.

    Наш прогноз — Фора «Лилля» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.

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    «Лилль» — «Риека»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «доги» разгромить «Риеку»?
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