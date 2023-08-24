«Лилль»
Эта команда весьма успешно стартовала в своем чемпионате. «Лилль» набрал 4 очка в двух первых матчах Лиги 1.
Причем «доги» пропустили всего один мяч. Да и по уровню игры команда смотрится довольно симпатично.
Коэффициенты матча Лилль — Риека
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лилль» в родных стенах уверенно переиграл «Нант» (2:0).
Все прогнозы на Лигу конференций
Зато до того «Лилль» расписал мировую с «Ниццей» (1:1). И матч с хорватами будет стартом еврокубковой кампании для команды Паулу Фонсеки.
В родных стенах французы явно будут активно атаковать. Хонатан Дэвид и его партнеры постараются как можно увереннее одолеть хорватов.
«Риека»
Эта команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «Риека» набрала 9 очков в 4 матчах и занимает 3 место в турнирной таблице.
Главным достоинством команды является сильная атака. В 4 матчах чемпионата Хорватии она отличилась 12 голами.
В предыдущем туре своего чемпионата «Риека» добыла три очка. Команда переиграла традиционно колючий загребский «Локомотив» (2:1).
В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций «Риека» прошла фарерский барьер. По сумме двух поединков хорваты оказались сильнее «Б36 Торсхавна» (5:1).
Наверняка хорваты не собираются отсиживаться в тылах. Впрочем, основной задачей гостей будет сдерживание атак «догов».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.26.
На викторию «Риеки» дают — 11.10, ничья оценена — в 5.80.
«Доги»
Наш прогноз — Фора «Лилля» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.