ЛАСК сыграет на своем поле со «Зриньски» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 22:00 мск. ЛАСК — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЛАСК

Эта команда не столь успешно стартовала в своем чемпионате. ЛАСК сейчас занимает лишь 6 место с 5 очками в активе.

Причем в четырех стартовых поединках команда выиграла только однажды. Да и забивает ЛАСК с натугой: 4 мяча в 4 матчах.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде ЛАСК не смог справиться с «Тиролем» (1:1).

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Зато до того ЛАСК легко взял три очка. Дома команда уверенно расправилась со скромным «БВ Линц» (2:0).

Очевидно, в родных стенах австрийская команда будет пытаться обеспечить себе комфортный задел перед ответной встречей. Так что ЛАСК явно начнет встречу с активных атак.

«Зриньски»

Эта команда только-только стартовала в своем чемпионате. «Зриньски» вовсю задействован в еврокубках, и матчи с участием команды переносились.

Боснийцы уже успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов. Не по зубам команде оказался братиславский «Слован»: 2:3 по сумме двух встреч.

В предыдущем матче своего чемпионате «Зриньски» добыл три очка. Дома команда уверенно разделалась с «ГОШК Габелой» (3:1).

Зато «Зриньски» прошел непростой исландский барьер в квалификации Лиги Европы. По сумме двух встреч команда одолела «Брейдаблик» (6:2).

Гости наверняка будут действовать вторым номером. Впрочем, контратаки в исполнении «Зриньски» весьма опасны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЛАСКа предлагают — 1.60.

На викторию «Зриньски» дают — 5.10, ничья оценена — в 4.25.

Австрийцы заметно превосходят соперника в классе , и явно начнут встречу активно.

Наш прогноз — Победа ЛАСКа в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.