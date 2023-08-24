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    Сможет ли ЛАСК совершить блицкриг?

    ЛАСК — «Зриньски». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 24 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЛАСК — «Зриньски»
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    «Зриньски»
    ЛАСК сыграет на своем поле со «Зриньски» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 22:00 мск. ЛАСК — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Августа 2023 года
    ЛАСК
  • Линц
    •  ЛАСК 22:00 Зриньски Зриньски
  • Лига Европы. Квалификация
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    ЛАСК

    Эта команда не столь успешно стартовала в своем чемпионате. ЛАСК сейчас занимает лишь 6 место с 5 очками в активе.

    Причем в четырех стартовых поединках команда выиграла только однажды. Да и забивает ЛАСК с натугой: 4 мяча в 4 матчах.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде ЛАСК не смог справиться с «Тиролем» (1:1).

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    Зато до того ЛАСК легко взял три очка. Дома команда уверенно расправилась со скромным «БВ Линц» (2:0).

    Очевидно, в родных стенах австрийская команда будет пытаться обеспечить себе комфортный задел перед ответной встречей. Так что ЛАСК явно начнет встречу с активных атак.

    «Зриньски»

    Эта команда только-только стартовала в своем чемпионате. «Зриньски» вовсю задействован в еврокубках, и матчи с участием команды переносились.

    Боснийцы уже успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов. Не по зубам команде оказался братиславский «Слован»: 2:3 по сумме двух встреч.

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    • В предыдущем матче своего чемпионате «Зриньски» добыл три очка. Дома команда уверенно разделалась с «ГОШК Габелой» (3:1).

    Зато «Зриньски» прошел непростой исландский барьер в квалификации Лиги Европы. По сумме двух встреч команда одолела «Брейдаблик» (6:2).

    Гости наверняка будут действовать вторым номером. Впрочем, контратаки в исполнении «Зриньски» весьма опасны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЛАСКа предлагают — 1.60.

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    На викторию «Зриньски» дают — 5.10, ничья оценена — в 4.25.

    Австрийцы заметно превосходят соперника в классе, и явно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа ЛАСКа в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.

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    ЛАСК — «Зриньски»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли ЛАСК совершить блицкриг?
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