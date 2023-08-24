«Хартс»
«Хартс» с самого начала выступает в Лиге конференций. Он уже прошел один раунд квалификации турнира, справившись с норвежским «Русенборгом».
По итогам минувшей кампании чемпионата Шотландии «Сердца» заняли четвертое место, что и позволило им завоевать путевку в квалификацию Лиги конференций.
Коэффициенты матча Хартс — ПАОК
В новом сезоне Премьер-лиги клуб провел уже два тура, где набрал четыре очка и занимает третье место после побед над «Сент-Джонстоном» (2:0) и ничьей с «Килмарноком» (0:0).
Все прогнозы на Лигу конференций
В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что у него неплохая форма.
ПАОК
Как и соперник, ПАОК с самого начала выступает в Лиге конференций. Он уже прошел два раунда квалификации турнира, справившись с израильским «Бейтаром» и хорватским «Хайдуком».
Клуб в минувшем чемпионате Греции отнюдь не блистала. ПАОК завершил сезон на итоговом четвертой позиции.
Команда уже стартовала в новом сезоне чемпионата Греции. В первом туре она одержала разгромную победу над «Астерас Триполис» с результатом 3:0.
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и двух ничьих, так что у гостей хорошая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом ПАОК, коэффициент на победу которого равен 2,59. Успех «Хартса» оценивается в 2,61, ничья — в 3,44.
В трех из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,90.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,11, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.