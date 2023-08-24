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    По силам ли «Хартс» ПАОК?

    «Хартс» — ПАОК. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 24 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хартс» — ПАОК
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    ПАОК не проигрывает четыре матча кряду
    «Хартс» сыграет на своем поле с ПАОКом в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:45 мск. «Хартс» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
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    «Хартс»

    «Хартс» с самого начала выступает в Лиге конференций. Он уже прошел один раунд квалификации турнира, справившись с норвежским «Русенборгом».

    По итогам минувшей кампании чемпионата Шотландии «Сердца» заняли четвертое место, что и позволило им завоевать путевку в квалификацию Лиги конференций.

    Коэффициенты матча Хартс — ПАОК

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    В новом сезоне Премьер-лиги клуб провел уже два тура, где набрал четыре очка и занимает третье место после побед над «Сент-Джонстоном» (2:0) и ничьей с «Килмарноком» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что у него неплохая форма.

    ПАОК

    Как и соперник, ПАОК с самого начала выступает в Лиге конференций. Он уже прошел два раунда квалификации турнира, справившись с израильским «Бейтаром» и хорватским «Хайдуком».

    Клуб в минувшем чемпионате Греции отнюдь не блистала. ПАОК завершил сезон на итоговом четвертой позиции.

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  • 19/08/2023

    • Команда уже стартовала в новом сезоне чемпионата Греции. В первом туре она одержала разгромную победу над «Астерас Триполис» с результатом 3:0.

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и двух ничьих, так что у гостей хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом ПАОК, коэффициент на победу которого равен 2,59. Успех «Хартса» оценивается в 2,61, ничья — в 3,44.

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    В трех из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,90.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,11, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Хартс» — ПАОК: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. По силам ли «Хартс» ПАОК?
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