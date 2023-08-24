«Генк» сыграет на своем поле с «Адана Демирспором» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:00 мск. «Генк» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Генк»

Эта команда не столь успешно стартовала в своем чемпионате. «Генк» набрал лишь 7 очков в 4 матчах.

Причем отставание от лидера составляет всего лишь 3 очка. Да и атакует «Генк» не столь мощно: лишь 5 забитых мячей в 4 матчах.

Коэффициенты матча Генк — Адана Демирспор 1X2Новым игрокам 1.574.305.40Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Генк» дома не смог переиграть «Шарлеруа» (0:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

Зато оборона «Генка» по-настоящему блещет надежностью. В 4 турах бельгийского чемпионата она дала результативный сбой лишь однажды.

В родных стенах бельгийцы явно будут активно атаковать. Да и подбор игроков у команды вполне себе качественный.

«Адана Демирспор»

Эта команда весьма неплохо стартовала в своем чемпионате. «Адана Демирспор» в двух турах добыла 4 очка.

Разумеется, «Адана Демирспор» намерен побороться за высокие места. Свои амбиции у клуба есть и в Лиге конференций.

В предыдущем туре своего чемпионата «Адана Демирспор» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Анкарагюджю» (1:1).

До того «Адана Демирспор» прошел хорватский «Осиек» в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций. По сумме двух поединков турки оказались сильнее (7:4).

И уж наверняка турки не собираются отсиживаться в тылах. «Адана Демирспор» отличается умением не считаться с авторитетами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Генка» предлагают — 1.64.

На викторию «Адана Демирспора» дают — 4.71, ничья оценена — в 4.25.

Обе команды имеют весьма надежные тылы , и кому-то точно не удастся преуспеть в плане реализации.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.40.