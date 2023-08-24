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    Одни забивают, другие — нет?!

    «Генк» — «Адана Демирспор». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 24 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Генк» — «Адана Демирспор»
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    «Генк»
    «Генк» сыграет на своем поле с «Адана Демирспором» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:00 мск. «Генк» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Генк
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Генк 21:00 Адана Демирспор Адана Демирспор
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Генк»

    Эта команда не столь успешно стартовала в своем чемпионате. «Генк» набрал лишь 7 очков в 4 матчах.

    Причем отставание от лидера составляет всего лишь 3 очка. Да и атакует «Генк» не столь мощно: лишь 5 забитых мячей в 4 матчах.

    Коэффициенты матча Генк — Адана Демирспор

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  • 1.574.305.40Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Генк» дома не смог переиграть «Шарлеруа» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Зато оборона «Генка» по-настоящему блещет надежностью. В 4 турах бельгийского чемпионата она дала результативный сбой лишь однажды.

    В родных стенах бельгийцы явно будут активно атаковать. Да и подбор игроков у команды вполне себе качественный.

    «Адана Демирспор»

    Эта команда весьма неплохо стартовала в своем чемпионате. «Адана Демирспор» в двух турах добыла 4 очка.

    Разумеется, «Адана Демирспор» намерен побороться за высокие места. Свои амбиции у клуба есть и в Лиге конференций.

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    • В предыдущем туре своего чемпионата «Адана Демирспор» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Анкарагюджю» (1:1).

    До того «Адана Демирспор» прошел хорватский «Осиек» в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций. По сумме двух поединков турки оказались сильнее (7:4).

    И уж наверняка турки не собираются отсиживаться в тылах. «Адана Демирспор» отличается умением не считаться с авторитетами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Генка» предлагают — 1.64.

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    На викторию «Адана Демирспора» дают — 4.71, ничья оценена — в 4.25.

    Обе команды имеют весьма надежные тылы, и кому-то точно не удастся преуспеть в плане реализации.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.40.

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    «Генк» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Одни забивают, другие — нет?!
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