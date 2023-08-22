«Неман» сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 августа, начало — в 20:00 мск. «Неман» — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Неман»

Гродненцы проводят весьма многообещающий сезон. Например, в чемпионате Белоруссии команда находится на 2 месте.

«Неман» прошел два раунда квалификации Лиги конференций. Команда последовательно прошла «Вадуц» и мальтийский «Бальцан».

А вот в своем последнем поединке «Неман» потерпел неудачу. Команда уступила словенскому «Целе» (1:4) и вылетела из Лиги конференций.

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Зато в чемпионате «Неман» потенциально лидирует. При отставании в 4 очка от минского «Динамо», гродненцы имеют два матча в запасе.

Наверняка гродненцы будут активны у ворот оппонента. «Неман» имеет неплохой подбор атакующих исполнителей.

«Гомель»

«Гомель» выступает на привычном для себя уровне. В 15 матчах команда смогла добыть 20 очков, находясь на 8 месте в таблице.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 15 матчах в воротах «Гомеля» побывало 29 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Гомель» добыл три очка. Дома был натужно обыгран скромный «Нафтан» (3:2).

А вот из Кубка Белоруссии команда вылетела. Гомельчане с минимальным счетом уступили перволиговым «Осиповичам».

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть хотя бы балл. Последняя победа над гродненцами случилась чуть больше года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Немана» предлагают — 1.59.

На викторию «Гомеля» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.94.

Гродненцы смотрятся сильнее соперника, и наверняка постараются быстро взломать оборонительные порядки гостей .

Наш прогноз — Победа «Немана» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.