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    «Неман» быстро добьется своего

    «Неман» — «Гомель». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 22 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — «Гомель»
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    «Неман»
    «Неман» сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 августа, начало — в 20:00 мск. «Неман» — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 20 Августа 2023 года
    Неман
  • Гродно
    •  Неман 19:30 Гомель Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
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    «Неман»

    Гродненцы проводят весьма многообещающий сезон. Например, в чемпионате Белоруссии команда находится на 2 месте.

    «Неман» прошел два раунда квалификации Лиги конференций. Команда последовательно прошла «Вадуц» и мальтийский «Бальцан».

    А вот в своем последнем поединке «Неман» потерпел неудачу. Команда уступила словенскому «Целе» (1:4) и вылетела из Лиги конференций.

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    Зато в чемпионате «Неман» потенциально лидирует. При отставании в 4 очка от минского «Динамо», гродненцы имеют два матча в запасе.

    Наверняка гродненцы будут активны у ворот оппонента. «Неман» имеет неплохой подбор атакующих исполнителей.

    «Гомель»

    «Гомель» выступает на привычном для себя уровне. В 15 матчах команда смогла добыть 20 очков, находясь на 8 месте в таблице.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 15 матчах в воротах «Гомеля» побывало 29 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата «Гомель» добыл три очка. Дома был натужно обыгран скромный «Нафтан» (3:2).

    А вот из Кубка Белоруссии команда вылетела. Гомельчане с минимальным счетом уступили перволиговым «Осиповичам».

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть хотя бы балл. Последняя победа над гродненцами случилась чуть больше года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Немана» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Гомеля» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.94.

    Гродненцы смотрятся сильнее соперника, и наверняка постараются быстро взломать оборонительные порядки гостей.

    Наш прогноз — Победа «Немана» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.

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    «Неман» — «Гомель»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на футбол. «Неман» быстро добьется своего
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