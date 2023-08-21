«Анкарагюджю» сыграет на своем поле с «Адана Демирспором» в рамках 2-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 августа, начало — в 21:00 мск. «Анкарагюджю» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анкарагюджю»

Этой команде, похоже, вновь придется сражаться за выживание. «Анкарагюджю» имеет весьма скромный по именам состав.

Отметим разве что бывшего ростовчанина Али Соу. Гамбийский форвард иногда все еще выдает яркие поединки.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В стартовом туре чемпионата «Анкарагюджю» уступил «Касымпаше» (2:3).

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Матчи со «Адана Демирспором» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков проиграно четыре при одном паритете.

Вот и диспозиция перед отчетной встречей непростая. Хозяевам нужно набирать очки, вот только оппонент выглядит поматерее.

«Адана Демирспор»

Эта команда не хватает звезд с неба. «Адана Демирспор» все никак не может обеспечить себе желанный подъем в группу лидеров.

Разумеется, в новом чемпионате команда постарается проявить себя выгоднее. Потенциально «Адана Демирспор» способен побороться за высокие места.

Стартовый матч в рамках чемпионата команда провела успешно. Дома удалось нанести поражение «Ризеспору» (2:1).

Прошел клуб дальше и в квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч удалось выбить из турнира хорватский «Осиек» (7:4).

И уж точно гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Плюс ко всему, соперник не блещет надежностью своих тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Адана Демирспора» предлагают — 2.45.

На викторию «Анкарагюджю» дают — 2.70, ничья оценена — в 4.04.

«Адана Демирспор» явно сильнее нестабильных хозяев , что и продемонстрирует на деле.

Наш прогноз — Победа «Адана Демирспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.89.