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    «Бранн» не пропустит от «Олесунна»?

    «Бранн» — «Олесунн». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 20 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бранн» — «Олесунн»
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    «Бранн»
    «Бранн» и «Олесунн» сыграют в очередном матче 19-го тура чемпионата Норвегии. Начало встречи — 20 августа в 18:00 по московскому времени. «Бранн» — «Олесунн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бранн»

    Накануне «Бранн» успешно преодолел барьер второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Команда из города Берген после поражения на выезде от португальской «Ароки» (1:2) дома выиграла со счетом 3:1 и прошла дальше.

    В раунде плей-офф «Бранн» встретится с голландским «АЗ Алкмар». Первая встреча состоится 24 августа в Нидерландах, ответная — 31 августа в Норвегии.

    Свой последний матч в национальном чемпионате «Бранн» проводил на выезде против «Хам-Кама». Встреча закончилась победой «красных» со счетом 2:0, отличились Картум и Кастро.

    Все прогнозы на футбол

    Сейчас «Бранн» идет шестым в турнирной таблице чемпионата Норвегии. На счету команды 30 очков в 18-ти матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 30:23.

    «Олесунн»

    Клуб из одноименного города в этом сезоне выступает крайне слабо. «Олесунн» замыкает турнирную таблицу чемпионата Норвегии, набрав лишь 10 очков в 18-ти матчах. От спасительного 13-го места команду отделяет 7 баллов.

    У «Олесунна» худшая разница мячей — 12:38. В 5-ти последних матчах команда смогла забить в общей сложности лишь 3 мяча.

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    • «Олесунн» одержал 3 победы в текущем сезоне, последняя из которых была добыта в конце июля в матче 16-го тура против «Стрёмсгодсета» (1:0). Что касается последнего тура чемпионата Норвегии, то здесь команда из одноименного города проиграла уже в 14-й раз в сезоне, уступив дома «Хам-Каму» (0:2).

    В матче против команды из Хамара «Олесунн» нанес лишь один удар в створ, а последние полчаса встречи и вовсе доигрывал в меньшинстве после удаления защитника Хопланна на 61-й минуте игры.

    Прогноз и ставки

    «Бранн» является очевидным фаворитом матча по мнению букмекеров. На победу хозяев поля предлагают коэффициент 1.23.

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    Триумф «Олесунна» оценивается с коэффициентом 10.00, на ничью можно поставить за 7.00.

    У «Олесунна» самая слабая атака в лиге. Команда забивает в среднем 0,6 гола за игру.

    Наш прогноз и ставка — ИТМ2 (0,5) с коэффициентом 2.00.

    Также можно поставить на то, что обе команды не смогут отличиться в этом матче. Коэффициент на это событие равен 1.95.

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    «Бранн» — «Олесунн»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. «Бранн» не пропустит от «Олесунна»?
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