«Бранн»
Накануне «Бранн» успешно преодолел барьер второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Команда из города Берген после поражения на выезде от португальской «Ароки» (1:2) дома выиграла со счетом 3:1 и прошла дальше.
В раунде плей-офф «Бранн» встретится с голландским «АЗ Алкмар». Первая встреча состоится 24 августа в Нидерландах, ответная — 31 августа в Норвегии.
Свой последний матч в национальном чемпионате «Бранн» проводил на выезде против «Хам-Кама». Встреча закончилась победой «красных» со счетом 2:0, отличились Картум и Кастро.
Сейчас «Бранн» идет шестым в турнирной таблице чемпионата Норвегии. На счету команды 30 очков в 18-ти матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 30:23.
«Олесунн»
Клуб из одноименного города в этом сезоне выступает крайне слабо. «Олесунн» замыкает турнирную таблицу чемпионата Норвегии, набрав лишь 10 очков в 18-ти матчах. От спасительного 13-го места команду отделяет 7 баллов.
У «Олесунна» худшая разница мячей — 12:38. В 5-ти последних матчах команда смогла забить в общей сложности лишь 3 мяча.
«Олесунн» одержал 3 победы в текущем сезоне, последняя из которых была добыта в конце июля в матче 16-го тура против «Стрёмсгодсета» (1:0). Что касается последнего тура чемпионата Норвегии, то здесь команда из одноименного города проиграла уже в 14-й раз в сезоне, уступив дома «Хам-Каму» (0:2).
В матче против команды из Хамара «Олесунн» нанес лишь один удар в створ, а последние полчаса встречи и вовсе доигрывал в меньшинстве после удаления защитника Хопланна на 61-й минуте игры.
Прогноз и ставки
«Бранн» является очевидным фаворитом матча по мнению букмекеров. На победу хозяев поля предлагают коэффициент 1.23.
Триумф «Олесунна» оценивается с коэффициентом 10.00, на ничью можно поставить за 7.00.
У «Олесунна» самая слабая атака в лиге. Команда забивает в среднем 0,6 гола за игру.
Наш прогноз и ставка — ИТМ2 (0,5) с коэффициентом 2.00.
Также можно поставить на то, что обе команды не смогут отличиться в этом матче. Коэффициент на это событие равен 1.95.