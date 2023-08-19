ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнПоход Кейна за первым титулом. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги? «Манчестер Сити»Династия «Ман Сити». Команда Гвардиолы завоевала четвертый трофей за три месяца Football Manager 2012Вундеркинды Football Manager 2012: где они сейчас?
  • 00:19
    • «Фенербахче» одержал уверенную победу над «Марибором» в квалификации ЛК
  • 00:02
    • Свентек пробилась в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:54
    • «Бешикташ» обыграл «Нефтчи» и вышел в финал квалификации ЛК
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» уничтожит оборону «МЮ»?

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.57) и прогноз на чемпионат Англии 19 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рэшфорд
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 августа, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Августа 2023 года

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» начал сезон с веселого гостевого матча против «Брентфорда», который завершился вничью — 2:2.

    Любопытно, что все голы были забиты еще до перерыва. «Шпоры» сначала повели в счете, потом пропустили два мяча, оказались в сложном положении, но все-таки отыгрались.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

    1X2Новым игрокам
  • 2.803.752.35Бонус$9500
    •

    И еще одна важная деталь — на этот матч команда Энджа Постекоглу вышла уже без Гарри Кейна, который все-таки стал игроком «Баварии».

    И на данный момент сложно сказать, как сильно на «Тоттенхэм» повлияет уход лучшего игрока в истории клуба.

  • АПЛ. Чемпион стартовал с победы
  • Итоги 1-го тура чемпионата Англии по футболу
  • Вчера

    • Пока что Постекоглу использует в роли центрального нападающего Ришарлисона, но есть подозрение, что через некоторое время австралиец будет пробовать и другие варианты. Еще один форвард «шпорам» точно не помешает.

    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» тем временем в первом туре выиграл у «Вулверхэмптона» — 1:0.

    И результат в данном случае единственное, что может радовать болельщиков «красных дьяволов». А по игре это было, мягко говоря, так себе.

    Просто факт: игроки «Вулверхэмптона» нанесли 23 удара. Лишь однажды за все время сбора статистики (начиная с сезона-2003/2004) «МЮ» позволял сопернику бить чаще — в 2005 году в матче против «Челси» (25 ударов).

    Все прогнозы на АПЛ

    А еще «Манчестер Юнайтед» очень помогли судьи, не заметившие явное нарушение правил со стороны Андре Онана. В компенсированное время «Вулверхэмптон» должен был бить пенальти, что позже признал судейский корпус АПЛ. Арбитров матча в итоге отстранили от работы на некоторое время.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «МЮ» — за 2.45.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Сложно сказать, на что могут рассчитывать эти команды в новом сезоне. Но одно точно можно сказать — о борьбе за чемпионский титул не может быть и речи. Это касается в том числе и «МЮ».

    В данном случае есть смысл рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.57.

    И еще один интересный вариант — ставка на тотал первого тайма больше 1,5 за 2.30. Очень похоже на то, что «Тоттенхэм» в этом сезоне не даст скучать.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Заря — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Мальорка — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бари — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мец — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Каза Пиа — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Валенсия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.46
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сарагоса — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» уничтожит оборону «МЮ»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры