«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 августа, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» начал сезон с веселого гостевого матча против «Брентфорда», который завершился вничью — 2:2.

Любопытно, что все голы были забиты еще до перерыва. «Шпоры» сначала повели в счете, потом пропустили два мяча, оказались в сложном положении, но все-таки отыгрались.

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И еще одна важная деталь — на этот матч команда Энджа Постекоглу вышла уже без Гарри Кейна, который все-таки стал игроком «Баварии».

И на данный момент сложно сказать, как сильно на «Тоттенхэм» повлияет уход лучшего игрока в истории клуба.

Пока что Постекоглу использует в роли центрального нападающего Ришарлисона, но есть подозрение, что через некоторое время австралиец будет пробовать и другие варианты. Еще один форвард «шпорам» точно не помешает.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» тем временем в первом туре выиграл у «Вулверхэмптона» — 1:0.

И результат в данном случае единственное, что может радовать болельщиков «красных дьяволов». А по игре это было, мягко говоря, так себе.

Просто факт: игроки «Вулверхэмптона» нанесли 23 удара. Лишь однажды за все время сбора статистики (начиная с сезона-2003/2004) «МЮ» позволял сопернику бить чаще — в 2005 году в матче против «Челси» (25 ударов).

Все прогнозы на АПЛ

А еще «Манчестер Юнайтед» очень помогли судьи, не заметившие явное нарушение правил со стороны Андре Онана. В компенсированное время «Вулверхэмптон» должен был бить пенальти, что позже признал судейский корпус АПЛ. Арбитров матча в итоге отстранили от работы на некоторое время.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «МЮ» — за 2.45.

Сложно сказать, на что могут рассчитывать эти команды в новом сезоне. Но одно точно можно сказать — о борьбе за чемпионский титул не может быть и речи. Это касается в том числе и «МЮ».

В данном случае есть смысл рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.57.

И еще один интересный вариант — ставка на тотал первого тайма больше 1,5 за 2.30. Очень похоже на то, что «Тоттенхэм» в этом сезоне не даст скучать.