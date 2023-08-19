«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» начал сезон с веселого гостевого матча против «Брентфорда», который завершился вничью — 2:2.
Любопытно, что все голы были забиты еще до перерыва. «Шпоры» сначала повели в счете, потом пропустили два мяча, оказались в сложном положении, но все-таки отыгрались.
Коэффициенты матча Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
И еще одна важная деталь — на этот матч команда Энджа Постекоглу вышла уже без Гарри Кейна, который все-таки стал игроком «Баварии».
И на данный момент сложно сказать, как сильно на «Тоттенхэм» повлияет уход лучшего игрока в истории клуба.
Пока что Постекоглу использует в роли центрального нападающего Ришарлисона, но есть подозрение, что через некоторое время австралиец будет пробовать и другие варианты. Еще один форвард «шпорам» точно не помешает.
«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» тем временем в первом туре выиграл у «Вулверхэмптона» — 1:0.
И результат в данном случае единственное, что может радовать болельщиков «красных дьяволов». А по игре это было, мягко говоря, так себе.
А еще «Манчестер Юнайтед» очень помогли судьи, не заметившие явное нарушение правил со стороны Андре Онана. В компенсированное время «Вулверхэмптон» должен был бить пенальти, что позже признал судейский корпус АПЛ. Арбитров матча в итоге отстранили от работы на некоторое время.
Прогноз и ставка
На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «МЮ» — за 2.45.
Сложно сказать, на что могут рассчитывать эти команды в новом сезоне. Но одно точно можно сказать — о борьбе за чемпионский титул не может быть и речи. Это касается в том числе и «МЮ».
В данном случае есть смысл рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.57.
И еще один интересный вариант — ставка на тотал первого тайма больше 1,5 за 2.30. Очень похоже на то, что «Тоттенхэм» в этом сезоне не даст скучать.