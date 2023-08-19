В субботу, 19 августа, во втором туре испанской Сегунды «Эспаньол» из Барселоны на своем поле примет сантандерский «Расинг». Начало — в 20:00 по мск. «Эспаньол» — «Расинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним, отстав от безопасной позиции на четыре очка, и понизился в классе.

Клуб из Барселоны за 38 проведенных встреч удосужился выиграть только в восьми из них, 13 раз играл вничью и потерпел 17 фиаско, разница мячей составила 52:69.

Летом среди значимых потерь стоит выделить уход форварда Хоселу в мадридский «Реал». Помимо него, были проданы еще ряд основных игроков. Значимых покупок каталонцы не совершали.

Календарь и таблица испанской Примеры

Спаррингов «попугаи» провели только четыре, выиграв два из них при одном фиаско, а чемпионат начали с гостевого мирового исхода с «Альбасете» — 1:1.

«Расинг»

«Расинг» в прошлом сезоне только вернулся в Сегунду из третьего дивизиона и смог закрепиться во второй лиге, финишировав в середине турнирной таблицы в десяти очках от зоны вылета.

Клуб из Сантандера выиграл в минувшем чемпионате 14 встреч из 42 проведенных при 12 ничьих и 16 фиаско, забивал и пропускал чуть менее гола за игры — 39 против 40.

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В межсезонье «Расинг» отыграл семь контрольных поединков, встречаясь только с испанскими командами. В них он отпраздновал три виктории, расписал три мировые и раз уступил.

Трансферная активность «зелено-черных» была низкой. Новой же первенство они начали просто превосходно, разгромив на своем поле крепкий «Эйбар» со счетом 4:0.

Последний раз между собой эти команды играли чуть более десяти лет тому назад. И тогда еще в рамках Примеры-2011/12 дважды победил «Эспаньол» — 3:1 и 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.85, победа «Расинга» — 4.47, ничья — 3.45.

Несмотря на уверенный выигрыш на старте сезона, в этой игре «Расингу» трудно будет рассчитывать на благоприятный исход, ведь вне родных стен он выступает слабо. Да и играет еще против недавнего представителя элиты.

Еще ставим в этой игре на то, что хозяева смогут отличиться в каждом из таймов.