«Эспаньол»
«Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним, отстав от безопасной позиции на четыре очка, и понизился в классе.
Клуб из Барселоны за 38 проведенных встреч удосужился выиграть только в восьми из них, 13 раз играл вничью и потерпел 17 фиаско, разница мячей составила 52:69.
Летом среди значимых потерь стоит выделить уход форварда Хоселу в мадридский «Реал». Помимо него, были проданы еще ряд основных игроков. Значимых покупок каталонцы не совершали.
Календарь и таблица испанской Примеры
Спаррингов «попугаи» провели только четыре, выиграв два из них при одном фиаско, а чемпионат начали с гостевого мирового исхода с «Альбасете» — 1:1.
«Расинг»
«Расинг» в прошлом сезоне только вернулся в Сегунду из третьего дивизиона и смог закрепиться во второй лиге, финишировав в середине турнирной таблицы в десяти очках от зоны вылета.
Клуб из Сантандера выиграл в минувшем чемпионате 14 встреч из 42 проведенных при 12 ничьих и 16 фиаско, забивал и пропускал чуть менее гола за игры — 39 против 40.
В межсезонье «Расинг» отыграл семь контрольных поединков, встречаясь только с испанскими командами. В них он отпраздновал три виктории, расписал три мировые и раз уступил.
Трансферная активность «зелено-черных» была низкой. Новой же первенство они начали просто превосходно, разгромив на своем поле крепкий «Эйбар» со счетом 4:0.
Последний раз между собой эти команды играли чуть более десяти лет тому назад. И тогда еще в рамках Примеры-2011/12 дважды победил «Эспаньол» — 3:1 и 1:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.85, победа «Расинга» — 4.47, ничья — 3.45.
Несмотря на уверенный выигрыш на старте сезона, в этой игре «Расингу» трудно будет рассчитывать на благоприятный исход, ведь вне родных стен он выступает слабо. Да и играет еще против недавнего представителя элиты.
Еще ставим в этой игре на то, что хозяева смогут отличиться в каждом из таймов.