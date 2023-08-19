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    «Попугаи» выиграют первую домашнюю игру в Сегунде

    «Эспаньол» — «Расинг». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Испании, 19 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Расинг»
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    «Эспаньол»
    В субботу, 19 августа, во втором туре испанской Сегунды «Эспаньол» из Барселоны на своем поле примет сантандерский «Расинг». Начало — в 20:00 по мск. «Эспаньол» — «Расинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Августа 2023 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 20:00 Расинг Расинг
  • Испания. Сегунда
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним, отстав от безопасной позиции на четыре очка, и понизился в классе.

    Клуб из Барселоны за 38 проведенных встреч удосужился выиграть только в восьми из них, 13 раз играл вничью и потерпел 17 фиаско, разница мячей составила 52:69.

    Летом среди значимых потерь стоит выделить уход форварда Хоселу в мадридский «Реал». Помимо него, были проданы еще ряд основных игроков. Значимых покупок каталонцы не совершали.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Спаррингов «попугаи» провели только четыре, выиграв два из них при одном фиаско, а чемпионат начали с гостевого мирового исхода с «Альбасете» — 1:1.

    «Расинг»

    «Расинг» в прошлом сезоне только вернулся в Сегунду из третьего дивизиона и смог закрепиться во второй лиге, финишировав в середине турнирной таблицы в десяти очках от зоны вылета.

    Клуб из Сантандера выиграл в минувшем чемпионате 14 встреч из 42 проведенных при 12 ничьих и 16 фиаско, забивал и пропускал чуть менее гола за игры — 39 против 40.

    Все прогнозы на футбол

    В межсезонье «Расинг» отыграл семь контрольных поединков, встречаясь только с испанскими командами. В них он отпраздновал три виктории, расписал три мировые и раз уступил.

    Трансферная активность «зелено-черных» была низкой. Новой же первенство они начали просто превосходно, разгромив на своем поле крепкий «Эйбар» со счетом 4:0.

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    Последний раз между собой эти команды играли чуть более десяти лет тому назад. И тогда еще в рамках Примеры-2011/12 дважды победил «Эспаньол» — 3:1 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.85, победа «Расинга» — 4.47, ничья — 3.45.

    Несмотря на уверенный выигрыш на старте сезона, в этой игре «Расингу» трудно будет рассчитывать на благоприятный исход, ведь вне родных стен он выступает слабо. Да и играет еще против недавнего представителя элиты.

    Еще ставим в этой игре на то, что хозяева смогут отличиться в каждом из таймов.

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    «Эспаньол» — «Расинг»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. «Попугаи» выиграют первую домашнюю игру в Сегунде
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