ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНесостоявшаяся легенда. Неймар упустил свой шанс стать великим игроком Эрик Тен ХагГод Эрика тен Хага в «МЮ»: тяжелые тренировки, никаких уступок и погоня за «Сити» Килиан МбаппеСамый могущественный игрок в мире. Мбаппе заставил ПСЖ и «Реал» плясать под свою дудку
  • 23:32
    • «Рейнджерс» и ПСВ вышли в финал квалификации ЛЧ
  • 22:55
    • «Брага» и «Галатасарай» вышли в финал квалификации Лиги чемпионов
  • 22:00
    • «Ракув» и «Маккаби» пробились в финал квалификации Лиги чемпионов
  • 21:11
    • Касаткина разгромила Стирнс и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
  • 01:03
    • «Панатинаикос» вышел в финал квалификации ЛК
  • 19:44
    • Официально: Неймар стал игроком «Аль-Хиляля»
  • 18:41
    • Хачанов снялся с турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Выбьет ли «Астана» «Лудогорец» из Лиги Европы?

    «Лудогорец» — «Астана». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 17 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Лудогорец Прогнозы на Астана Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Астана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Астана» выиграла первый матч
    В четверг, 17 августа «Лудогорец» на своём поле сыграет против «Астаны». Это будет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало матча — в 21:00 по московскому времени. «Лудогорец» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Лудогорец
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Лудогорец 21:00 Астана Астана
  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Лудогорец»

    В первом матче соперников «Лудогорец» потерпел поражение со счетом 1:2. Поэтому теперь в ответной игре хозяевам нужно выигрывать с разницей хотя бы в один гол, чтобы перевести судьбу дуэли в дополнительное время.

    Чемпион Болгарии сперва участвовал в Лиге чемпионов. «Лудогорец» дошел до второго раунда, обыграв клуб «Балкани» (4:2 — по сумме двух встреч). Но во второй стадии отбора «Лудогорец» уступил лучшей команде Словении — «Олимпии» (2:3).

    Постепенно набирает обороты чемпионат Болгарии. В игре 4-го тура «Лудогорец» уничтожил соперника — «Ботев» (5:0), после чего разбил дома ЦСКА София (3:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В двух из трех последних поединков во всех турнирах коллектив дважды выиграл при одном поражении, а значит хозяева демонстрируют неплохую форму.

    «Астана»

    В первом матче «Астана» одержала победу на своем поле со счетом 2:1. Это позволяет ей в ответной игре на выезде сыграть даже вничью, чтобы выйти в раунд плей-офф.

    «Астана» оказалась в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов. Во втором отборочном раунде чемпион Казахстана уступил лучшей команде Хорватии — «Динамо» Загреб (0:6 — поражение по сумме двух матчей).

  • Возвращение «прекрасной игры»: антифутбол Моуринью постепенно уходит в прошлое
  • Кажется, футбольным чиновникам пора всерьез задуматься о привлекательности игры
  • 14/07/2023

    • Во внутреннем чемпионате клуб буквально буксует. По итогам 18 туров он занимает третью позицию с отставанием в шесть очков от лидера «Ордабасы», хотя потенциально идет вторым.

    Безвыигрышная серия коллектива (четыре игры) прервалась в прошлом поединке как раз против нынешнего соперника, так что, возможно, гости уже преодолели спад.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лудогорец», коэффициент на победу которого равен 1,48. Успех «Астаны» оценивается в 6,20, ничья — в 4,10.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,86, ведь в четырех последних матчах «Лудогорца» было забито больше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Маннарино — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Стивенс — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алькарас — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монтгомери — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Австралия (жен) — Англия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Дэй — Беррейдж
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Флора — Фарул
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч КПР — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Актобе — Сепси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Хеккен — Жальгирис
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч БАТЭ — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лудогорец» — «Астана»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. Выбьет ли «Астана» «Лудогорец» из Лиги Европы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры