В четверг, 17 августа «Лудогорец» на своём поле сыграет против «Астаны». Это будет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало матча — в 21:00 по московскому времени. «Лудогорец» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

В первом матче соперников «Лудогорец» потерпел поражение со счетом 1:2. Поэтому теперь в ответной игре хозяевам нужно выигрывать с разницей хотя бы в один гол, чтобы перевести судьбу дуэли в дополнительное время.

Чемпион Болгарии сперва участвовал в Лиге чемпионов. «Лудогорец» дошел до второго раунда, обыграв клуб «Балкани» (4:2 — по сумме двух встреч). Но во второй стадии отбора «Лудогорец» уступил лучшей команде Словении — «Олимпии» (2:3).

Постепенно набирает обороты чемпионат Болгарии. В игре 4-го тура «Лудогорец» уничтожил соперника — «Ботев» (5:0), после чего разбил дома ЦСКА София (3:0).

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В двух из трех последних поединков во всех турнирах коллектив дважды выиграл при одном поражении, а значит хозяева демонстрируют неплохую форму.

«Астана»

В первом матче «Астана» одержала победу на своем поле со счетом 2:1. Это позволяет ей в ответной игре на выезде сыграть даже вничью, чтобы выйти в раунд плей-офф.

«Астана» оказалась в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов. Во втором отборочном раунде чемпион Казахстана уступил лучшей команде Хорватии — «Динамо» Загреб (0:6 — поражение по сумме двух матчей).

Во внутреннем чемпионате клуб буквально буксует. По итогам 18 туров он занимает третью позицию с отставанием в шесть очков от лидера «Ордабасы», хотя потенциально идет вторым.

Безвыигрышная серия коллектива (четыре игры) прервалась в прошлом поединке как раз против нынешнего соперника, так что, возможно, гости уже преодолели спад.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лудогорец», коэффициент на победу которого равен 1,48. Успех «Астаны» оценивается в 6,20, ничья — в 4,10.

В трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,86, ведь в четырех последних матчах «Лудогорца» было забито больше 2,5 голов.