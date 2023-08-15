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    Сможет ли «Мольде» взять реванш у «Клаксвика»?

    «Мольде» — «Клаксвик». Ставки (к. 2.00) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов, 15 августа 2023 года

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    «Клаксвик»
    В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов норвежский «Мольде» примет фарерский «Клаксвик» в рамках ответной игры. Поединок состоится 15 августа в 20:00 мск. «Мольде» — «Клаксвик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Августа 2023 года
    Мольде
  • Мольде
    •  Мольде 20:00 Клаксвик Клаксвик
  • Клаксвик
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    «Мольде»

    Команда из одноименного города продолжает свои выступления в чемпионате Норвегии. На данный момент коллектив из Мольде провел 18 матчей и набрал 33 очка. Он занимает только четвертое место в турнирной таблице, уступая «Буде/Глимту», «Викингу» и «Тромсе». Побороться за чемпионство будет сложно.

    Также «Мольде» продолжает борьбу в Кубке Норвегии. Команда уже смогла пройти «Сарпсборг 08» в четвертьфинале и теперь в полуфинале за выход в финал сразится с «Кьелсосом». Подопечные Эрлинга Моэ таки могут взять трофей в этом сезоне.

    «Сине-белые» уже успел пройти один раунд Лиги чемпионов. Во втором раунде квалификации пятикратные чемпионы Норвегии с трудом, но все же смогли по сумме двух встреч сломить сопротивление шведского ХИКа (0:1, 2:0).

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    В последней игре «Мольде» сыграл вничью с «Саннефьердом» (2:2), а до этого была победа над «Стабеком» (1:0). Несмотря на поражение в первой игре с фарерцами (1:2) именно норвежский коллектив продолжает быть явным фаворитом в этой паре.

    «Клаксвик»

    Фарерский клуб из одноименного города уже успел переписать историю своей страны в этом розыгрыше еврокубков. 20-кратные чемпионы Фарер станут первой командой, которая точно представит страну на групповом этапе еврокубков.

    Это случилось благодаря тому, что «сине-белые» смогли пройти уже две стадии квалификации Лиги чемпионов. Сначала команда из Клаксвика (остров Борой) по сумме двух встреч переиграла венгерский «Ференцварош» (0:0, 3:0) и уволила Станислава Черчесова, а затем в серии послематчевых пенальти взяла верх над шведским «Хеккеном» (0:0, 3:3, по пенальти 3:4).

    Не забывает «Клаксвик» и про чемпионат страны, где команда уверенно лидирует. По итогам 17 матчей в активе подопечных Магне Хосета 48 пунктов и десятиочковое преимущество над вторым «ХБ Торсхавн». Это все несмотря на поражение в последнем туре от «Викингура» (1:2).

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    • После победы в первой, домашней игре шансы «Клаксвика» на итоговый успех значительно улучшились. Почему бы команде не зацепиться хотя бы за ничью и не сотворить еще один подвиг? Все возможно.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Мольде», коэффициент на победу которого равен 1,24.

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    Успех «Клаксвика» оценивается в 10,50, ничья — в 6,50.

    Поставим на то, что обе команды в этом поединке смогут забить.

    Также сделаем ставку на то, что команды сыграют вничью и «Клаксвик» шагнет дальше.

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    «Мольде» — «Клаксвик»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Мольде» взять реванш у «Клаксвика»?
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