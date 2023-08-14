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    Проиграет ли «Алавес» в первом матче после возвращения?

    «Кадис» — «Алавес». Ставка (к. 2.16) и прогноз на чемпионат Испании 14 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Алавес»
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    «Кадис» — фаворит матча
    «Кадис» сыграет на своем поле против «Алавеса» в первом туре чемпионата Испании. Матч пройдет 14 августа, начало — в 20:30 мск. «Кадис» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Августа 2023 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 20:30 Алавес Алавес
  • Витория
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    «Кадис»

    Команда выиграла борьбу за выживание в испанской Примере прошлого сезона. «Кадис» заняла 14-е место в турнирной таблице с 42 баллами в активе.

    Команда опередила зону вылета лишь на 2 балла. Стоит отметить, что «Кадис» стал одним из двух худших в лиге по результативности — всего 30 голов в 38-ми матчах сезона при 53-х пропущенных.

    В межсезонье андалузцы провели семь контрольных матчей. В последнем из них они обыграли итальянский «Лечче» (1:1) по итогам серии пенальти.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при семи победах и одной ничьей, так что у гостей хорошая форма.

    «Алавес»

    Эта команда быстро вернулась в элитный дивизион. В финале плей-офф за выход в Примеру «Алавес» минимально одолел «Леванте».

    Последний контрольный поединок команде не удался. «Алавес» пропустил два мяча от заштатного «Бургоса» (1:2), ограничившись лишь одним голом.

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    • Интересно, что до того команда минимально переиграла «Осасуну» (3:2). Еще раньше «Алавес» проиграл «Валенсии» (0:2).

    Два вышеупомянутых поражения пришлись на три последних поединка после 10 игр кряду без проигрышей, поэтому его форма оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Кадис», коэффициент на победу которого равен 2,16. Успех «Алавеса» оценивается в 3,82, ничья — в 3,17.

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    В шести из семи последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Кадис» выиграет за 2,16.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,18, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

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    «Кадис» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на футбол. Проиграет ли «Алавес» в первом матче после возвращения?
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