«Кадис» сыграет на своем поле против «Алавеса» в первом туре чемпионата Испании. Матч пройдет 14 августа, начало — в 20:30 мск. «Кадис» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

Команда выиграла борьбу за выживание в испанской Примере прошлого сезона. «Кадис» заняла 14-е место в турнирной таблице с 42 баллами в активе.

Команда опередила зону вылета лишь на 2 балла. Стоит отметить, что «Кадис» стал одним из двух худших в лиге по результативности — всего 30 голов в 38-ми матчах сезона при 53-х пропущенных.

В межсезонье андалузцы провели семь контрольных матчей. В последнем из них они обыграли итальянский «Лечче» (1:1) по итогам серии пенальти.

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В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при семи победах и одной ничьей, так что у гостей хорошая форма.

«Алавес»

Эта команда быстро вернулась в элитный дивизион. В финале плей-офф за выход в Примеру «Алавес» минимально одолел «Леванте».

Последний контрольный поединок команде не удался. «Алавес» пропустил два мяча от заштатного «Бургоса» (1:2), ограничившись лишь одним голом.

Интересно, что до того команда минимально переиграла «Осасуну» (3:2). Еще раньше «Алавес» проиграл «Валенсии» (0:2).

Два вышеупомянутых поражения пришлись на три последних поединка после 10 игр кряду без проигрышей, поэтому его форма оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Кадис», коэффициент на победу которого равен 2,16. Успех «Алавеса» оценивается в 3,82, ничья — в 3,17.

В шести из семи последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Кадис» выиграет за 2,16.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,18, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.