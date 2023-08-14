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    «Аль-Наср» начинает и побеждает!

    «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 14 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»
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    «Аль-Иттифак» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 21:00 мск. «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 14 Августа 2023 года
    Al Ettifaq
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •  Al Ettifaq 21:00 Al Nassr FC Al Nassr FC
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
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    «Аль-Иттифак»

    Эта команда провела предыдущий сезон не столь удачно. «Аль-Иттифак» финишировал лишь на 7 месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

    Летом команда активно проводила контрольные поединки. Вот только из шести спаррингов удалось выиграть в двух.

    Последний контрольный поединок сложился для команды успешно. «Аль-Иттифак» минимально одолел «Аль-Джазиру».

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    Матчи с «Аль-Насром» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь один раз.

    «Аль-Иттифак» уж точно будет действовать вторым номером. А вот дать бой «Аль-Насру» команда наверняка постарается.

    «Аль-Наср»

    Эта команда уже активно проводит официальные поединки. «Аль-Наср» уже вышел в финал Кубка арабских чемпионов.

    В полуфинале команда минимально одолела «Аль-Шорту». Единственный мяч записал на свой счет Криштиану Роналду.

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  • 11/08/2023

    • Да и вообще, «Аль-Наср» по составу смотрится очень выгодно. Полезен в атаке Андерсон Талиска, плюс команда пополнилась опытным Садио Мане.

    Естественно, основной расчет ложится на гений Роналду. Опытный мастер все еще способен вытащить на своих плечах отдельный матч.

    Наверняка «Аль-Наср» постарается стартовать в чемпионате с уверенной победы. Роналду и компания уж точно будут активны в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Аль-Иттифака» дают — 4.42, ничья оценена — в 3.92.

    Гости явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Насра» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.

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    «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Наср» начинает и побеждает!
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