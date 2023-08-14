«Аль-Иттифак» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 21:00 мск. «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Иттифак»

Эта команда провела предыдущий сезон не столь удачно. «Аль-Иттифак» финишировал лишь на 7 месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Летом команда активно проводила контрольные поединки. Вот только из шести спаррингов удалось выиграть в двух.

Последний контрольный поединок сложился для команды успешно. «Аль-Иттифак» минимально одолел «Аль-Джазиру».

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Матчи с «Аль-Насром» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь один раз.

«Аль-Иттифак» уж точно будет действовать вторым номером. А вот дать бой «Аль-Насру» команда наверняка постарается.

«Аль-Наср»

Эта команда уже активно проводит официальные поединки. «Аль-Наср» уже вышел в финал Кубка арабских чемпионов.

В полуфинале команда минимально одолела «Аль-Шорту». Единственный мяч записал на свой счет Криштиану Роналду.

Да и вообще, «Аль-Наср» по составу смотрится очень выгодно. Полезен в атаке Андерсон Талиска, плюс команда пополнилась опытным Садио Мане.

Естественно, основной расчет ложится на гений Роналду. Опытный мастер все еще способен вытащить на своих плечах отдельный матч.

Наверняка «Аль-Наср» постарается стартовать в чемпионате с уверенной победы. Роналду и компания уж точно будут активны в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.70.

На викторию «Аль-Иттифака» дают — 4.42, ничья оценена — в 3.92.

Гости явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа «Аль-Насра» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.