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    Сможет ли «Краснодар» продлить победную серию?

    «Оренбург» — «Краснодар». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, РПЛ, 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Краснодар»
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    Эдуард Сперцян
    «Оренбург» встретится с «Краснодаром» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 12 августа и начнется в 17:30 по мск. «Оренбург» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Августа 2023 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Оренбург»

    Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне с поражения в поединке против московского «Спартака», пропустив на последних минутах, третий, последний мяч. После этого также была ничья с казанским «Рубином» (1:1) и поражение от «Урала» из Екатеринбурга (0:2).

    Сейчас у оренбургской команды только одно очко и место в зоне переходных матчей, на четырнадцатой позиции. Думается, что в этом сезоне «Оренбургу» будет крайне сложно и команда будет бороться за выживание.

    Коэффициенты матча Оренбург — Краснодар

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    В матчах Кубка страны «Оренбург» без борьбы уступил московскому ЦСКА, пропустив шесть мячей в свои ворота, а также победил над «Сочи» (2:0). У команды три очка, но последнее место в турнирной таблице.

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    Во время летнего перерыва у оренбуржцев сменился тренер. На смену Марцелу Личке, который возглавил «Динамо», пришел Иржи Ярошик. Это, безусловно, должно сказаться на игре команды в этом сезоне.

    «Краснодар»

    Краснодарский коллектив отлично стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Сначала команда из одноименного города на выезде разобралась с московским «Динамо» (3:1), затем справилась с «Сочи» (2:0), а после этого одолели «Пари НН» (1:0)

    Таким образом, «быки» имеют стопроцентный показатель набранных очков и занимают второе место в турнирной таблице. Столько же баллов только и у московского «Спартака», который опережает краснодарцев по разнице мячей.

    В Кубке России «Краснодар» выступил крайне неудачно. Он проиграл столичному «Спартаку» (1:2) в родных стенах в первом матче группового этапа, а также уступил московскому «Динамо» (3:4) на выезде во втором матче и занимает последнее место в таблице.

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    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Краснодар», коэффициент на победу которого равен 2,20.

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    Успех «Оренбурга» оценивается в 3,05, ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — победа «Краснодара».

    Также сделаем ставку на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Оренбург» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Краснодар» продлить победную серию?
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