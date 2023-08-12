«Оренбург» встретится с «Краснодаром» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 12 августа и начнется в 17:30 по мск. «Оренбург» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне с поражения в поединке против московского «Спартака», пропустив на последних минутах, третий, последний мяч. После этого также была ничья с казанским «Рубином» (1:1) и поражение от «Урала» из Екатеринбурга (0:2).

Сейчас у оренбургской команды только одно очко и место в зоне переходных матчей, на четырнадцатой позиции. Думается, что в этом сезоне «Оренбургу» будет крайне сложно и команда будет бороться за выживание.

Коэффициенты матча Оренбург — Краснодар 1X2Новым игрокам 3.053.802.17Бонус$9500

В матчах Кубка страны «Оренбург» без борьбы уступил московскому ЦСКА, пропустив шесть мячей в свои ворота, а также победил над «Сочи» (2:0). У команды три очка, но последнее место в турнирной таблице.

Все прогнозы на РПЛ

Во время летнего перерыва у оренбуржцев сменился тренер. На смену Марцелу Личке, который возглавил «Динамо», пришел Иржи Ярошик. Это, безусловно, должно сказаться на игре команды в этом сезоне.

«Краснодар»

Краснодарский коллектив отлично стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Сначала команда из одноименного города на выезде разобралась с московским «Динамо» (3:1), затем справилась с «Сочи» (2:0), а после этого одолели «Пари НН» (1:0)

Таким образом, «быки» имеют стопроцентный показатель набранных очков и занимают второе место в турнирной таблице. Столько же баллов только и у московского «Спартака», который опережает краснодарцев по разнице мячей.

В Кубке России «Краснодар» выступил крайне неудачно. Он проиграл столичному «Спартаку» (1:2) в родных стенах в первом матче группового этапа, а также уступил московскому «Динамо» (3:4) на выезде во втором матче и занимает последнее место в таблице.

Летом подопечные Владимира Ивича провели три спарринга, и ни в одном не проиграли. Команда не смогла определить победителя в матчах с «Черноморцем» (2:2) и «Сочи» (2:2), а также сломила сопротивление «Кубани» (3:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Краснодар», коэффициент на победу которого равен 2,20.

Успех «Оренбурга» оценивается в 3,05, ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — победа «Краснодара».

Также сделаем ставку на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.