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    Англичанки начинают и выигрывают?!

    Англия (жен) — Колумбия (жен). Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, женский чемпионат мира, 12 августа 2023 года

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    Женская сборная Англии
    Англия (жен) сыграет на своем поле с Колумбией (жен) в рамках 1/4 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 12 августа, начало — в 13:30 мск. Англия (жен) — Колумбия (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Англия (жен)

    Эта команда неплохо атакует, благодаря чему выиграла свою группу. Англичанки выиграли все три своих матча в квартете с общей разницей мячей 8:1.

    Причем китаянки были буквально разгромлены (6:1). А вот поединки с женскими сборными Гаити и Дании принесли лишь минимальные виктории.

    В предыдущем раунде команда победила лишь в серии послематчевых пенальти. Англия (жен) оказалась удачливее сборной Нигерии.

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    В этом поединке англичанки явно будут действовать первым номером. При этом оборона команды редко допускает результативные просчеты.

    В этом поединке Англия (жен) явно постарается забить быстрый гол. Британки выглядят мощнее и креативнее оппоненток.

    Колумбия (жен)

    Женская сборная Колумбии уже успела приятно удивить. Южноамериканки выиграли свою группу, оставив за бортом турнира немок.

    В трех турах группового этапа Колумбия (жен) набрала 6 очков. Причем команда отличилась всего лишь четырьмя точными выстрелами.

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    • В предыдущем раунде турнира Колумбия (жен) добыла трудную победу. Виктория над ямайками получилась минимальной.

    Вот только с атакой у команды не складывается. Реализация оставляет желать лучшего, да и в организации атак есть проблемы.

    В этой встрече Колумбия (жен) явно будет действовать в привычном для себя ключе. Номинальные гости будут рассчитывать на контрвыпады.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии (жен) предлагают — 1.50.

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    На викторию Колумбии (жен) дают — 7.50, ничья оценена — в 3.75.

    Англичанки весьма прилично атакуют, и явно будут стремиться забить быстрый гол.

    Наш прогноз — Победа Англии (жен) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.50.

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    Англия (жен) — Колумбия (жен): прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. Англичанки начинают и выигрывают?!
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