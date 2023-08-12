Англия (жен)
Эта команда неплохо атакует, благодаря чему выиграла свою группу. Англичанки выиграли все три своих матча в квартете с общей разницей мячей 8:1.
Причем китаянки были буквально разгромлены (6:1). А вот поединки с женскими сборными Гаити и Дании принесли лишь минимальные виктории.
В предыдущем раунде команда победила лишь в серии послематчевых пенальти. Англия (жен) оказалась удачливее сборной Нигерии.
В этом поединке англичанки явно будут действовать первым номером. При этом оборона команды редко допускает результативные просчеты.
В этом поединке Англия (жен) явно постарается забить быстрый гол. Британки выглядят мощнее и креативнее оппоненток.
Колумбия (жен)
Женская сборная Колумбии уже успела приятно удивить. Южноамериканки выиграли свою группу, оставив за бортом турнира немок.
В трех турах группового этапа Колумбия (жен) набрала 6 очков. Причем команда отличилась всего лишь четырьмя точными выстрелами.
В предыдущем раунде турнира Колумбия (жен) добыла трудную победу. Виктория над ямайками получилась минимальной.
Вот только с атакой у команды не складывается. Реализация оставляет желать лучшего, да и в организации атак есть проблемы.
В этой встрече Колумбия (жен) явно будет действовать в привычном для себя ключе. Номинальные гости будут рассчитывать на контрвыпады.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии (жен) предлагают — 1.50.
На викторию Колумбии (жен) дают — 7.50, ничья оценена — в 3.75.
Англичанки весьма прилично атакуют, и
Наш прогноз — Победа Англии (жен) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.50.