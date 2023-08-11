Испания (жен)
Эта команда не зря считается одной из сильнейших в мире. Вот только на групповом этапе испанки смотрелись крайне невыгодно.
Лишь 2 место в группе стало неприятной неожиданностью. Как, впрочем, и разгромное поражение от японок (0:4).
Зато в предыдущем раунде команда победила. Испания (жен) учинила форменный разгром швейцаркам (5:1).
Интересно, что в том поединке на счету испанок все 6 мячей. Защитница Лайя Кодина отправила мяч в собственные ворота.
В этом поединке француженки постараются сыграть на своих козырях. Испанки прилично выглядят в атаке, и вполне способны прибавить.
Нидерланды (жен)
Женская сборная Нидерландов также выступает вполне прилично. В своем квартете команда заняла 1 место, опередив сильных американок.
В трех турах группового этапа Нидерланды (жен) набрала 8 очков. Причем команда забила 9 мячей, пропустив лишь один.
В предыдущем раунде турнира Нидерланды (жен) смогли добыть важнейшую викторию. Голландки переиграли женскую сборную ЮАР (2:0).
Радует своей надежностью оборона нидерландок. Пока прорвать ее, да и то лишь один раз, смогли лишь американки.
Нет сомнений, что в этой встрече Нидерланды (жен) будут рассчитывать на надежность собственных тылов. Вот только матчи с грандами команде даются крайне сложно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании (жен) предлагают — 1.91.
На викторию Нидерландов (жен) дают — 4.50, ничья оценена — в 3.25.
Голландки прекрасно атакуют, и явно
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Проход Нидерландов (жен) за 2.63.