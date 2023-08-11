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    Испания (жен) — Нидерланды (жен). Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, женский чемпионат мира, 11 августа 2023 года

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    Женская сборная Нидерландов
    Испания (жен) сыграет на своем поле с Нидерландами (жен) в рамках 1/4 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 11 августа, начало — в 04:00 мск. Испания (жен) — Нидерланды (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Испания (жен)

    Эта команда не зря считается одной из сильнейших в мире. Вот только на групповом этапе испанки смотрелись крайне невыгодно.

    Лишь 2 место в группе стало неприятной неожиданностью. Как, впрочем, и разгромное поражение от японок (0:4).

    Зато в предыдущем раунде команда победила. Испания (жен) учинила форменный разгром швейцаркам (5:1).

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    Интересно, что в том поединке на счету испанок все 6 мячей. Защитница Лайя Кодина отправила мяч в собственные ворота.

    В этом поединке француженки постараются сыграть на своих козырях. Испанки прилично выглядят в атаке, и вполне способны прибавить.

    Нидерланды (жен)

    Женская сборная Нидерландов также выступает вполне прилично. В своем квартете команда заняла 1 место, опередив сильных американок.

    В трех турах группового этапа Нидерланды (жен) набрала 8 очков. Причем команда забила 9 мячей, пропустив лишь один.

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    • В предыдущем раунде турнира Нидерланды (жен) смогли добыть важнейшую викторию. Голландки переиграли женскую сборную ЮАР (2:0).

    Радует своей надежностью оборона нидерландок. Пока прорвать ее, да и то лишь один раз, смогли лишь американки.

    Нет сомнений, что в этой встрече Нидерланды (жен) будут рассчитывать на надежность собственных тылов. Вот только матчи с грандами команде даются крайне сложно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании (жен) предлагают — 1.91.

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    На викторию Нидерландов (жен) дают — 4.50, ничья оценена — в 3.25.

    Голландки прекрасно атакуют, и явно постараются дать бой сильной женской сборной Испании.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Проход Нидерландов (жен) за 2.63.

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    Испания (жен) — Нидерланды (жен): прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.08.2023. Прогнозы на футбол. Соперницы огорчат друг друга
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