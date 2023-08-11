11 августа на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце стартует новый сезон французской Лиги 1 матчем «Ницца» — «Лилль», который начнется в 22:00 мск. «Ницца» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» не смогла получить место в еврокубках по итогам прошлого сезона. Она закончила на 9-м месте с 58 очками на счету. При этом команда выиграла два последних матча.

«Горожане» справились на выезде с «Монпелье» (3:2) и на своем поле одолели «Лион» (3:1). Отметим, что из 19 домашних встреч хозяева выиграли только 7.

Коэффициенты матча Ницца — Лилль 1X2Новым игрокам 2.903.502.40Бонус$9500

Также «орлята» выступали в Лиге конференций, где дошли до четвертьфинала. Команда не выдержала конкуренции со швейцарским «Базелем». Все решилось в дополнительное время.

Все прогнозы на Лигу 1

Перед начало нового сезона «Ницца» проиграла «Браге» (0:2) и «Фиорентине» (1:2), а также сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) в рамках товарищеских спаррингов.

«Лилль»

«Доги» смогли пробиться в Лигу конференций благодаря 5-му место. Они опередили «Монако» на 2 очка и отстали всего на один пункт от «Ренна» в борьбе за Лигу Европы.

«Лилль» сыграл дважды вничью и дважды выиграл в последних четырех поединках минувшего сезона чемпионата Франции.

В финальных турах Лиги 1 «Лилль» смог одолеть «Марсель» со счетом 2:1. С тем же результатом команда победила «Нант» на своем поле. На финише у клуба была ничья с «Труа» (1:1).

В конце предсезонки гости столкнулись с проблемами в матче с «Эмполи», уступив 1:2. Также 5-я команда Лиги 1 не смогла справиться с середняком АПЛ — «Брентфордом» (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры не берутся делать выводы о фаворите встречи. Котировки почти одинаковые — 2.95 и 2.42 соответственно. На ничью коэффициент составляет 3.50.

В распоряжении «Ниццы» два сильных новичка — Жереми Бога и Терем Моффи. При этом у команды новый молодой наставник. Если же он ничего не испортит, то у хозяев есть хорошие шансы.

«Ницца» выиграла 3 из 4 очных матчей с «Лиллем» и отдала только один домашний из десяти последних. Здесь вполне уместна ставка на нулевую фору хозяев за 2.10.