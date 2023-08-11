ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Гонка трех лошадей. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги? «Спартак» и «Пари НН» забили девять мячей на двоихМедиалига отдыхает! «Спартак» и «Пари НН» устроили безумный экшн Хосеп Гвардиола«Ман Сити» и все остальные. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
  • 22:57
    • «Динамо» вырвало победу у «Краснодара» в Кубке России
  • 23:07
    • «Панатинаикос» минимально обыграл «Марсель» в квалификации ЛЧ
  • 20:29
    • «Зенит» минимально обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России
  • 20:28
    • Дубль Максимова помог «Факелу» обыграть в гостях ЦСКА в рамках Кубка России
  • 20:15
    • Роналду принес победу «Аль-Насру» в полуфинале Кубка арабских чемпионов
  • 18:21
    • «Оренбург» всухую обыграл «Сочи» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    Помогут ли «Ницце» ее усиления?

    «Ницца» — «Лилль». Ставки (к. 2.10) и прогноз на Лигу 1 11 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лилль Прогнозы на Ниццу Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Лилль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жереми Бога
    11 августа на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце стартует новый сезон французской Лиги 1 матчем «Ницца» — «Лилль», который начнется в 22:00 мск. «Ницца» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 11 Августа 2023 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
    •

    «Ницца»

    «Ницца» не смогла получить место в еврокубках по итогам прошлого сезона. Она закончила на 9-м месте с 58 очками на счету. При этом команда выиграла два последних матча.

    «Горожане» справились на выезде с «Монпелье» (3:2) и на своем поле одолели «Лион» (3:1). Отметим, что из 19 домашних встреч хозяева выиграли только 7.

    Коэффициенты матча Ницца — Лилль

    1X2Новым игрокам
  • 2.903.502.40Бонус$9500
    •

    Также «орлята» выступали в Лиге конференций, где дошли до четвертьфинала. Команда не выдержала конкуренции со швейцарским «Базелем». Все решилось в дополнительное время.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Перед начало нового сезона «Ницца» проиграла «Браге» (0:2) и «Фиорентине» (1:2), а также сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) в рамках товарищеских спаррингов.

    «Лилль»

    «Доги» смогли пробиться в Лигу конференций благодаря 5-му место. Они опередили «Монако» на 2 очка и отстали всего на один пункт от «Ренна» в борьбе за Лигу Европы.

    «Лилль» сыграл дважды вничью и дважды выиграл в последних четырех поединках минувшего сезона чемпионата Франции.

  • Поучительная история Оскара. Как экс-звезда «Челси» пожертвовал своей карьерой ради миллионов в Китае
  • Ради благополучия семьи бразильский полузащитник принес в жертву карьеру на топ-уровне
  • 06/08/2023

    • В финальных турах Лиги 1 «Лилль» смог одолеть «Марсель» со счетом 2:1. С тем же результатом команда победила «Нант» на своем поле. На финише у клуба была ничья с «Труа» (1:1).

    В конце предсезонки гости столкнулись с проблемами в матче с «Эмполи», уступив 1:2. Также 5-я команда Лиги 1 не смогла справиться с середняком АПЛ — «Брентфордом» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не берутся делать выводы о фаворите встречи. Котировки почти одинаковые — 2.95 и 2.42 соответственно. На ничью коэффициент составляет 3.50.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В распоряжении «Ниццы» два сильных новичка — Жереми Бога и Терем Моффи. При этом у команды новый молодой наставник. Если же он ничего не испортит, то у хозяев есть хорошие шансы.

    «Ницца» выиграла 3 из 4 очных матчей с «Лиллем» и отдала только один домашний из десяти последних. Здесь вполне уместна ставка на нулевую фору хозяев за 2.10.

    Два поединка из трех закончились разменом и тотал больше 2.5. Ставка на тотал больше 2.5 + обе забьют принимается с коэффициентом 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Пегула — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тобол — Дерри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сабах — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Карабах — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Жальгирис — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Макдональд — Раонич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  5.15
  • Прогноз на матч Шериф — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Нефтчи — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Сепси — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Валмиера — Партизани
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Гзира Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ницца» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.08.2023. Прогнозы на футбол. Помогут ли «Ницце» ее усиления?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры